Dos firmas de seguridad digital y prevención de delitos financieros acusaron este viernes al grupo TraderTraitor, vinculado al gobierno de Corea del Norte, de estar detrás del jaqueo de Binance, la mayor plataforma de criptomonedas del mundo, un incidente que deja pérdidas de 6.300 millones de dólares.

La consultora estadounidense de análisis de inteligencia blockchain TRM Labs vinculó el ciberataque con TraderTraitor y aseguró que, por las cantidades implicadas, sería “el mayor robo de criptomonedas jamás registrado”, superando unas cuatro veces el ‘hackeo’ de 1.500 millones de dólares a Bybit de febrero de 2025, también asociado a Pionyang.

Binance es la mayor plataforma de intercambio de criptomonedas del mundo.

Por su parte, la firma singapurense Pangolin Intelligence, que investiga las ciberamenazas al sector de las criptomonedas, indicó en un comunicado enviado a EFE que, de forma “casi segura”, “Corea del Norte está detrás del ataque”, específicamente, “un grupo norcoreano conocido como TraderTraitor/UNC4899”.

Según la compañía, la atribución se debe a la comparativa técnica de este incidente con otros anteriores, tras comprobar que se usaron cuentas para el blanqueo “que fueron previamente utilizadas para blanquear otros ataques vinculados a TraderTraitor, como el de Bitget en septiembre de 2026”.

Entonces, la plataforma de critpomonedas Bitget reportó el robo de unos 351,6 millones de dólares en un ciberataque.

La agencia surcoreana de noticias Yonhap se hizo eco hoy asimismo del análisis del grupo TRM sobre la posible implicación de ‘hackers’ norcoreanos en el ciberataque, aunque sin aportar más información y sin que las autoridades de Seúl ni el hermético régimen de Pionyang se hayan pronunciado al respecto.

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En 2025, Corea del Sur, EE.UU. y Japón acusaron a Corea del Norte de robar unos 659 millones de dólares en criptomonedas en 2024, como parte de sus actividades cibernéticas para financiar su programa militar.

En un comunicado publicado en su página oficial, Binance explicó hoy que sus investigaciones preliminares apuntan a que los atacantes pudieron comprometer el ordenador portátil de un ingeniero de operaciones y acceder desde él a uno de sus sistemas para ejecutar transacciones de retirada de fondos sin autorización.

En abril de 2022, el Departamento de Seguridad de Estados Unidos señaló a TraderTraitor como la “amenaza cibernética asociada con el robo de criptomonedas” patrocinada por Corea del Norte desde, al menos, 2020 y la describió como una serie de aplicaciones maliciosas que se hacen pasar por herramientas de predicción de mercados.

Fundada en 2017 en Shanghái por el empresario Changpeng Zhao, la compañía Binance trasladó sus operaciones fuera de China tras las restricciones impuestas ese año al comercio de criptomonedas y pasó a operar internacionalmente sin una sede central única.