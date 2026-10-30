icono te lo cuento
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Es la mayor empresa de criptomonedas en el mundo. El hecho deja pérdidas de de 6.300 millones de dólares. (Foto: archivo EC)
Es la mayor empresa de criptomonedas en el mundo. El hecho deja pérdidas de de 6.300 millones de dólares. (Foto: archivo EC)
Por Agencia EFE

Dos firmas de seguridad digital y prevención de delitos financieros acusaron este viernes al grupo TraderTraitor, vinculado al gobierno de Corea del Norte, de estar detrás del jaqueo de Binance, la mayor plataforma de criptomonedas del mundo, un incidente que deja pérdidas de 6.300 millones de dólares.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

El Proyecto Confianza
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.

Merlín IA

  1. Soy Merlín, el agente de IA de El Comercio. Puedes preguntarme sobre el contenido del diario: noticias, columnas de opinión, economía, elecciones, deporte y más.
    ¿En qué te puedo ayudar hoy?