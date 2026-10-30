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Resumen

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La firma de investigación de blockchain TRM Labs afirmó el jueves tener “alta confianza” en que el ataque fue orquestado por TraderTraitor, un grupo de hackers vinculado a Corea del Norte. Foto: AFP
La firma de investigación de blockchain TRM Labs afirmó el jueves tener “alta confianza” en que el ataque fue orquestado por TraderTraitor, un grupo de hackers vinculado a Corea del Norte. Foto: AFP
Por Agencia AFP

La plataforma de criptomonedas Binance confirmó el jueves que fue víctima de un ciberataque “complejo” que afectó fondos por alrededor de 6.300 millones de dólares, de los cuales cerca de la mitad quedaron congelados para evitar un robo masivo.

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