Megaplaza: "La segunda mitad del 2017 tuvo muchos altibajos"

Aunque el deseo de Parque Arauco de ser dueño absoluto de los centros comerciales Megaplaza siempre fue un rumor latente –que se acentuó desde que este decidiera vender los activos que tenía en sociedad con Centenario para obtener liquidez– recién hace una semana el grupo chileno (vinculado a la familia Said) lo oficializó. Así, como parte de las conversaciones preliminares con el grupo Wiese (dueño del otro 50% de Megaplaza, a través de Inmuebles Panamericana), Día1 dialogó con Percy Vigil Vidal, gerente general de la cadena de ‘malls’, para conocer detalles de este acercamiento, de cómo va el negocio y sus proyecciones de crecimiento.

Parque Arauco, socio indirecto de Megaplaza, informó que está en conversaciones con la familia Wiese para tomar el control de la cadena. ¿Desde cuándo se inició este acercamiento y a qué responde?

La sociedad tiene alrededor de 11 años, y las transacciones entre socios siempre son una posibilidad.

¿De qué depende que estas conversaciones lleguen a buen puerto?

No tengo mayores detalles al respecto, es un tema de accionistas.

¿Cómo está financieramente Inmuebles Panamericana y en sí Megaplaza?

Megaplaza tiene un buen desempeño financiero con indicadores saludables y por encima del promedio del mercado, prueba de ello es la clasificación de riesgo AA que ha mantenido Inmuebles Panamericana en forma individual, así como Megaplaza.

El 2017 fue un año complicado para el ‘retail’ en general, ¿cómo fue para la cadena?

Nuestros resultados siempre están orientados a mirar el Ebitda. El año pasado teníamos la expectativa de superar los dos dígitos y se logró, llegamos a crecer 11% aunque, definitivamente, costó mucho. Un 30% de este crecimiento estuvo sustentado por áreas nuevas de ‘retail’ y el 70% restante por las operaciones ya existentes, tanto en Lima como en provincias. Entre los once centros comerciales, Megaplaza movió más de US$760 millones, más de la mitad proviene de Megaplaza Norte.

¿Por qué dice que costó mucho?

El 2017 estuvo marcado por un primer semestre que, a pesar de El Niño costero, marchó bien, sin considerar a los operadores con ‘malls’ en el norte. Pero, la segunda mitad del año tuvo muchos altibajos, por ejemplo, julio fue un mes para el olvido, el peor de los últimos 10 años y, en sí, para la industria fue un año para el olvido. Pese a ello, nuestras operaciones lograron crecer ‘same store sale’ 5%.

Se dice que este 2018 será mejor. ¿Cómo han arrancado estos dos primeros meses del año y cuáles son sus proyecciones para el consolidado?

En enero (que representa el 7,5% de los ingresos anuales) las ventas crecieron alrededor del 3,4%. Provincias sigue mostrando una tendencia creciente en las zonas donde el formato es nuevo, y en varios ‘malls’ de Lima las ventas también han sido positivas, con un aporte interesante de las tiendas anclas.



Esperamos una importante contribución de las diversas categorías por el Mundial de Fútbol, pero en general creemos que será un 2018 moderado. Apostamos por un incremento de 6% en las ventas.

Crecieron en enero, pese a que este mes es medio flojo para el ‘retail’, debido a que el bolsillo del consumidor queda golpeado después de Navidad.

Yo creo que hay que saber enfocarlo porque, si bien el consumidor gasta menos en enero respecto a diciembre, igual no deja de comprar. Necesita ir al supermercado y hacer las compras de reposición, comprar la ropa de baño, etc. Además, la campaña escolar y el “Día de la amistad” ayudan. Hay que aprender a extender las actividades comerciales de las celebraciones claves, generando consumo los días previos, por ejemplo.

¿Cómo han respondido las últimas operaciones comerciales en Jaén (2016) y en Villa El Salvador (2017)?

Megaplaza Jaén está en una curva ascendente en flujo y ticket, lo ideal es que al tercer año tenga un comportamiento interesante. En tanto, el ‘mall’ de Villa El Salvador aún no lo hemos inaugurado oficialmente, lo haremos en julio próximo.

¿Y cómo van en Chimbote?, iban a hacer un replanteamiento.

Hace dos años se hizo una ampliación y ahora estamos haciendo una serie de ajustes a la oferta actual, alineado con ambientar el centro comercial para que las cifras continúen un proceso de crecimiento moderado.

En cuanto a los nuevos desarrollos, hay varios proyectos de la cadena que se han quedado en el congelador (en plazas como Huaraz y Lambayeque, por ejemplo).

Sí, tenemos muchos proyectos en carpeta, pero hay que tener en cuenta que dependemos de la voluntad de los ‘retailers’ y en el 2017 hemos visto que no ha existido un nivel de actividad agresivo, como hace cinco años. Nosotros tenemos que caminar al ritmo de ellos y en función a cómo ven el futuro. Esto me parecer prudente, considerando que hay sectores (como el bancario, entre otros negocios de servicio) que con el avance digital están, claramente, cerrando o reduciendo locales, lo cual obliga al centro comercial a replantear el uso de áreas y ver este formato de manera distinta.

A propósito del tema digital, ¿qué tanto puede impactar la expansión del comercio online a los centros comerciales?

Definitivamente hay que considerarlo. No hay duda de que [el comercio online] va a crecer pero, por otro lado, existen factores a favor de los ‘malls’, como la necesidad de las personas de sociabilizar y compartir un mismo espacio físico, de vivir la experiencia en ciertas categorías como el entretenimiento y la gastronomía. Los centros comerciales deben estar en la capacidad de responder a estas nuevas necesidades de compra. Este es un reto para los próximos cinco años.

Entonces, ¿este año no se verán proyectos nuevos?

No, solo tendremos remodelaciones en varios centros. Específicamente, reconversiones de áreas. También deberíamos estar incorporando nuevos formatos en tres centros comerciales que no son propiamente nuestro ‘core’ en los siguientes cuatro meses. Habrá ciertos cambios en Megaplaza Norte, potenciaremos los ‘malls’ de Villa El Salvador y el de Chincha. Todo ello demandará una inversión alrededor de los US$14 millones.

¿Qué pasó con Megaplaza Huaraz?

Este proyecto, que era una iniciativa público-privada con la Municipalidad de Huaraz, quedó trabado por temas políticos, Nuestra intención era hacer el primer ‘mall’ de la ciudad, invertimos dinero y nuestro tiempo en ello pero quedó en nada, así que también haremos valer nuestros derechos.

¿Megaplaza Norte es el bastión de la cadena y está próxima a cumplir 16 años. ¿Cuánto más puede crecer esta operación?

Hay mucho por hacer, el mercado va cambiando y los ‘retailers’ se van renovando, es de toda esta dinámica desde donde saldrán las oportunidades. En los próximos dos años vamos a estar muy abocados a rentabilizar toda la inversión.

¿Hay espacio y potencial para seguir creciendo?

Megaplaza Norte ha hecho en 15 años 10 ampliaciones. En el 2019, probablemente, haremos algo nuevo. Hay categorías que se pueden trabajar y estamos abiertos a evaluarlas; así como marcas nuevas que se pueden incorporar.

