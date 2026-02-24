Resumen

El anteproyecto ya cuenta con aprobación municipal y se encuentra en proceso la obtención de las licencias correspondientes, esperando iniciar la construcción en 2027 y proyectar su entrada en operación en el 2029.
Parque Arauco anuncia el desarrollo de un proyecto residencial destinado exclusivamente para la renta (“multifamily”) en MegaPlaza Independencia, iniciativa que forma parte de su estrategia regional de diversificación y crecimiento, como parte del proceso de transformación de este activo hacia un centro urbano de uso mixto, donde vivienda, comercio, servicios y entretenimiento se integran en un mismo entorno.

