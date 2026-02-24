Parque Arauco anuncia el desarrollo de un proyecto residencial destinado exclusivamente para la renta (“multifamily”) en MegaPlaza Independencia, iniciativa que forma parte de su estrategia regional de diversificación y crecimiento, como parte del proceso de transformación de este activo hacia un centro urbano de uso mixto, donde vivienda, comercio, servicios y entretenimiento se integran en un mismo entorno.

El proyecto multifamily en MegaPlaza Independencia contempla la construcción de dos torres residenciales de 21 pisos, con un total de 504 departamentos destinados al arriendo, además de niveles complementarios para el comercio, servicios y equipamientos compartidos, alcanzando una superficie arrendable aproximada de 29,000 m².

La inversión total será cercana a los S/114 millones. La etapa de construcción generará alrededor de 700 puestos de trabajo y la etapa de operación generará aproximadamente 190 puestos de trabajo permanentes.

Las unidades de vivienda incluyen tipologías de uno, dos y tres dormitorios, diseñadas para distintos estilos de vida y etapas familiares. El proyecto está orientado principalmente a jóvenes profesionales, parejas y familias que valoran vivir en un lugar seguro, cerca de servicios, comercio, transporte y espacios urbanos activos, priorizando la calidad de vida. Este es el segundo proyecto de vivienda para renta en Perú de Parque Arauco, luego del lanzamiento e inicio de operaciones de LiveSpace La Mar, en Miraflores, en octubre del año pasado.

Parque Arauco señaló además que el anteproyecto ya cuenta con aprobación municipal y se encuentra en proceso la obtención de las licencias correspondientes, esperando iniciar la construcción en 2027 y proyectar su entrada en operación en el 2029.

Cabe precisar que MegaPlaza Independencia es actualmente el activo más relevante de Parque Arauco en Perú y uno de los principales del portafolio regional de la compañía. Alejandro Camino, gerente general de Parque Arauco destacó que el mall es un motor clave de desarrollo para Lima Norte.

“MegaPlaza Independencia es uno de nuestros activos más emblemáticos y un motor clave de desarrollo para Lima Norte. Con este proyecto buscamos no solo diversificar nuestro portafolio, sino también crear ciudad, entregando una propuesta residencial moderna, integrada y de alto estándar, en línea con nuestro propósito de crear espacios que contribuyan a mejorar la vida de sus habitantes”, finalizó Camino.