El Ministerio de Energía y Minas (Minem), a través de la Dirección General de Hidrocarburos (DGH), dispuso una medida excepcional y de carácter temporal, con el objetivo de resguardar el abastecimiento de gasolinas y gasoholes regular y premium en el país. Esto ante las condiciones climáticas que enfrenta el Perú.

La norma se da de acuerdo con la Resolución Directoral N° 017-2026-Minem/DGH, que exonera del cumplimiento de la obligación de mantener existencias mínimas de combustible.

Se explica que, la decisión se sustenta ante el riesgo de bajo nivel de inventarios de gasolinas y gasoholes en diversos terminales y plantas de abastecimiento a nivel nacional, sumado a las condiciones climatológicas adversas que vienen afectando la reposición oportuna de inventarios de combustibles vía logística marítima.

Ante este escenario, el Minem adoptó medidas transitorias orientadas a preserva la continuidad de la cadena de suministro de combustibles, especialmente en el sector transporte, uno de los principales consumidores de estos productos.

La norma exceptúa, por un plazo de hasta 15 días calendario, el cumplimiento del artículo 43 del Reglamento para la Comercialización de Combustibles Líquidos y Otros Productos Derivados de los Hidrocarburos, que señala el mantenimiento en cada Planta de Abastecimiento, de una existencia media mensual mínima de cada combustible.

La disposición del Minem alcanza a los productores y distribuidores mayoristas que cuentan con capacidad de almacenamiento propia o contratada en plantas de abastecimiento, permitiéndoles contar con mayor flexibilidad operativa hasta que se normalicen las condiciones de abastecimiento.