Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

La norma se da de acuerdo con la Resolución Directoral N° 017-2026-Minem/DGH. (Foto referencial: Freepik)
Por Redacción EC

El Ministerio de Energía y Minas (Minem), a través de la Dirección General de Hidrocarburos (DGH), dispuso una medida excepcional y de carácter temporal, con el objetivo de resguardar el abastecimiento de gasolinas y gasoholes regular y premium en el país. Esto ante las condiciones climáticas que enfrenta el Perú.

