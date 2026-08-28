Por Redacción EC

Los conductores de Venezuela que acceden a la gasolina a precio preferencial deben tener en cuenta el calendario establecido para el suministro de esta semana. La asignación de los vehículos se determina tomando como referencia el último dígito de la matrícula, por lo que revisar previamente el turno resulta clave antes de acudir a cualquier punto de abastecimiento. Este mecanismo busca distribuir de manera escalonada la atención en las estaciones y forma parte del sistema de beneficios gestionado mediante el Sistema Patria. Para el periodo comprendido entre el viernes 28 y el domingo 30 de agosto, se han definido nuevas jornadas de despacho según la terminación de las placas. Consultar la programación con anticipación permitirá a los usuarios identificar la fecha que les corresponde y evitar traslados innecesarios.