Los conductores de Venezuela que acceden a la gasolina a precio preferencial deben tener en cuenta el calendario establecido para el suministro de esta semana. La asignación de los vehículos se determina tomando como referencia el último dígito de la matrícula, por lo que revisar previamente el turno resulta clave antes de acudir a cualquier punto de abastecimiento. Este mecanismo busca distribuir de manera escalonada la atención en las estaciones y forma parte del sistema de beneficios gestionado mediante el Sistema Patria. Para el periodo comprendido entre el viernes 28 y el domingo 30 de agosto, se han definido nuevas jornadas de despacho según la terminación de las placas. Consultar la programación con anticipación permitirá a los usuarios identificar la fecha que les corresponde y evitar traslados innecesarios.

Requisitos para acceder al subsidio

Respetar el cronograma no es el único requisito para obtener el combustible a precio preferencial. Los beneficiarios también deben mantener actualizada su información en el Sistema Patria, plataforma encargada de validar la identidad del conductor y autorizar el acceso al beneficio.

La programación semanal se basa exclusivamente en el último dígito de la placa del vehículo. Gracias a esta organización, las autoridades buscan optimizar la distribución del combustible y mejorar el control del suministro, especialmente en las estaciones con mayor demanda.

Cronograma de distribución de gasolina

Viernes 28 de agosto: placas que terminan en 7 y 8

Sábado 29 de agosto: placas que terminan en 9 y 0

Domingo 30 de agosto: placas que terminan en 1 y 2

BiopagoPDV: único método de pago

El combustible subsidiado solo puede cancelarse mediante el sistema electrónico BiopagoPDV. Esto significa que los pagos en efectivo ya no están habilitados para acceder a este beneficio, por lo que cada operación debe realizarse de forma digital en las estaciones autorizadas.

Control del consumo mensual

El uso de BiopagoPDV permite registrar automáticamente cada transacción y descontar los litros correspondientes al cupo mensual asignado a cada beneficiario. Además, este sistema facilita el seguimiento del consumo y fortalece el control sobre la distribución del subsidio.

Con este esquema, el Gobierno busca ofrecer un proceso de abastecimiento más organizado, eficiente y transparente. Por ello, los conductores deben consultar periódicamente el cronograma vigente, acudir el día que les corresponde y verificar que sus datos en el Sistema Patria estén correctamente actualizados para evitar inconvenientes al momento de surtir gasolina.