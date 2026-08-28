El valor de los combustibles no permanece fijo y puede experimentar cambios por distintos factores del mercado. Entre los principales elementos que influyen se encuentran el precio internacional del crudo, los gastos asociados a la importación, las variaciones del dólar y las estrategias comerciales que aplican los diferentes grifos. Esta situación hace que el costo de la gasolina y otros derivados pueda subir o bajar de un día para otro. Además, no existe un precio uniforme para toda Lima, ya que los montos establecidos por cada estación de servicio pueden presentar diferencias, incluso entre establecimientos ubicados en sectores cercanos. Para conocer estas variaciones, los usuarios cuentan con la plataforma Facilito de Osinergmin, herramienta que permite consultar los precios reportados por los grifos y comparar las alternativas disponibles antes de abastecer sus vehículos.

¿Cuánto cuesta la gasolina hoy en Lima?

Este viernes 28 de agosto de 2026, los precios registrados en Lima presentan los siguientes rangos por galón, según el tipo de combustible:

Gasohol Regular: desde S/ 18.69 hasta S/ 21.49 por galón.

desde hasta por galón. Gasohol Premium: entre S/ 19.69 y S/ 24.59 por galón.

entre y por galón. Diésel B5 S-50 UV: con precios que van de S/ 22.99 a S/ 26.79 por galón.

¿Qué más debes saber sobre la gasolina en Perú?

El precio de la gasolina representa un gasto importante para muchas familias peruanas, especialmente para quienes utilizan un vehículo particular para movilizarse, trabajar o generar ingresos. Una variación de algunos soles por galón puede elevar el presupuesto destinado al transporte y reducir el dinero disponible para otros gastos del hogar, como alimentación, educación o servicios básicos.

Además, el impacto no se limita a los conductores. El combustible es un componente clave para el transporte de personas y mercancías, por lo que sus variaciones pueden terminar reflejándose en el costo de productos y servicios. Por ello, revisar y comparar los precios antes de abastecerse puede convertirse en una forma de cuidar el presupuesto y encontrar opciones más convenientes.