Por Redacción EC

El valor de los combustibles no permanece fijo y puede experimentar cambios por distintos factores del mercado. Entre los principales elementos que influyen se encuentran el precio internacional del crudo, los gastos asociados a la importación, las variaciones del dólar y las estrategias comerciales que aplican los diferentes grifos. Esta situación hace que el costo de la gasolina y otros derivados pueda subir o bajar de un día para otro. Además, no existe un precio uniforme para toda Lima, ya que los montos establecidos por cada estación de servicio pueden presentar diferencias, incluso entre establecimientos ubicados en sectores cercanos. Para conocer estas variaciones, los usuarios cuentan con la plataforma Facilito de Osinergmin, herramienta que permite consultar los precios reportados por los grifos y comparar las alternativas disponibles antes de abastecer sus vehículos.