Parque Arauco informó sus resultados financieros al cuarto trimestre del 2025, logrando que los ingresos financieros anuales lleguen a 21,2% y el Ebitda un 19,5%. De esta manera, alcanza los US$402 millones y US$285 millones, respectivamente, y la utilidad anotó un sólido crecimiento de 43%, alcanzando US$224 millones.

Los resultados se explican por una tasa de ocupación de los activos de la compañía que se mantuvo en niveles históricamente altos, alcanzando la cifra de 95,7%, a lo que se añade el incremento de 16,4% en la venta anual de los locatarios y el positivo efecto de inversiones importantes durante el año, como fue la expansión en Parque Arauco Kennedy en Chile, MegaPlaza Independencia y MegaPlaza Ica en Perú, y las adquisiciones de Open Plaza Kennedy en Chile y Minka en Perú.

Newsletter exclusivo para suscriptores Maro Villalobos te revela antes que nadie las claves del mundo económico y empresarial, cada sábado.

Las ventas crecieron fuertemente por el impulso de las adquisiciones y el apoyo del crecimiento orgánico a nivel regional. En Chile, el alza del cuarto trimestre fue de 13,1%, con los principales crecimientos concentrados en Parque Arauco Kennedy, Outlets y Arauco Quilicura. En Perú, el alza fue de 21,7% en moneda local, resultado que se explica principalmente por la entrada al portafolio de Parque La Molina y el buen desempeño de Minka. En tanto en Colombia, la calidad del portafolio sigue mostrando cifras atractivas, con un alza de 10,1%, también en moneda local, con crecimientos sobre 20% en Titán Plaza y Parque Alegra.

“Estamos muy orgullosos de los resultados consolidados del año, que no sólo reafirman la tendencia positiva que observamos a lo largo del año, con un robusto aumento del EBITDA y de las ganancias de la compañía, sino que también validan nuestra estrategia de crecimiento y mirada del negocio en el largo plazo. El año 2025 fue relevante en crecimiento inorgánico y en la expansión de algunos de nuestros activos principales, desarrollo que ha avanzado junto a diferentes avances en experiencia de cliente, innovación y sostenibilidad, lo que es reflejo del buen momento de la Compañía y que se traduce en una alta generación de valor para nuestros accionistas”, señaló Francisco Moyano, gerente corporativo de Administración y Finanzas de Parque Arauco.

La compañía también destacó la emisión de bonos por más de US$150 millones tanto en Chile, donde se colocaron UF 2 millones al 3,35% a 21 años, como en Perú, donde se logró una emisión por S/250 millones realizada en dos series, la primera por S/150 millones con una tasa de VAC + 4,25% a 15 años y la segunda por S/100 millones, con una tasa nominal de 7,00% y un plazo de 15 años. Además, de la emisión del primer bono verde del sector inmobiliario retail de Sudamérica por US$42 millones.