Pico y placa: ¿Qué opinan las apps de taxi sobre esta medida?

El plan denominado ‘pico y placa’ de la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) empezó a regir, en su etapa de marcha blanca, desde el lunes pasado. Esta medida restringe la circulación de vehículos según su número de placa durante ‘horas punta’ en ciertas avenidas principales de la capital.

En medio de este reordenamiento ¿qué sucede con los taxis por aplicativo? ¿cómo impacta en la oferta de vehículos, sus ingresos y en las tarifas?

De acuerdo a Jorge Romero, country manager de Cabify Perú, los principales efectos de esta medida serán la restricción de vehículos que trabajan de manera parcial con aplicativos y el incremento de la tarifa al usuario final, debido a que el conductor tendrá que tomar rutas alternas.

Además, señala que podría incluso darse una merma en los ingresos de los conductores si es que se extiende la medida, ya que estos tendrían vías prohibidas en momentos de alta demanda.Desde Uber -que cuenta con 32 mil socios conductores- coinciden en que las tarifas podrían sufrir variaciones para algunos trayectos.

No obstante, consideran que la dinámica de oferta y demanda se mantendrá. Edgardo Fiocco, gerente de operaciones de Taxi Satelital, por su parte, explica que la oferta sí se verá afectada porque sus conductores trabajan por zonas y podrían preferir no salir durante esas horas. Si bien aún no saben en cuánto se ha visto afectada, con el paso de los días lo tendrán más claro.

No obstante, señala que los quesalgan durante esas horas tendrán más trabajo en las ‘horas punta’. En el caso de Satelital, remarca, la tarifa es fija por lo que no habrá aumento de precios.

PRECIO Y 'CARPOOL'

En tanto, para la Gerencia de Transporte Urbano (GTU) de la MML no es así. “Dudo mucho de que la tarifa de los taxis por aplicativo suba de manera drástica. En estos días de marcha blanca los conductores están probando horarios, rutas alternas, sirve para ordenarse y ver alternativas como, por ejemplo, el ‘carpooling’ o auto compartido”, apunta a Día1 Miguel Sidia, gerente general de la GTU.

Asimismo, señala que más aplicativos podrían implementar el ‘carpool’ como parte de sus servicios. Uber, precisamente, es la ‘app’ de taxi que tiene el servicio de ‘carpool’ y la impulsan como alternativa ante el ‘pico y placa’, refiere Cristhian Northcote, gerente de asuntos públicos de Uber Perú.

El objetivo, claro, es reducir la cantidad de autos que circulan por día en Lima, que hoy tiene un parque automotor de 1,9 millones de vehículos. El 30% de estos autos lo concentra el 17% de familias limeñas, según la GTU.

El 'carpooling' o auto compartido", sería una de las opciones que empezarían a incrementarse según Miguel Sidia, gerente general de la GTU.

FOCO EN LAS 'APPS'

Sidia, además, recomienda para las personas que hacen taxi por aplicativo y que todavía no se han inscrito, que se registren en la GTU como taxis (exentos del ‘pico y placa’).“No es necesario pintar el carro de amarillo, pero sí realizar la inscripción .

Si deberán usar casquete u otros requerimientos, dependerá de la Autoridad de Trasporte Urbano (ATU), que tomará la competencia efectiva del transporte público y del servicio de taxis desde el 26 de setiembre”, adelanta el funcionario.

La ATU, precisa, será la que dará más detalles en cuanto a las normas para los aplicativos de taxi.Dentro de las colas que se observaron las últimas semanas para este registro, Sidia asegura que hubo también conductores de ‘apps’ de taxi.

Algunos especialistas dijeron durante la semana pasada que uno de los efectos que se vio en otros mercados, frente al ‘pico y placa’, fue el incremento en la compra de un segundo auto (usado). Desde la GTU indican que eso sí ha sucedido en otras latitudes, pero que acá han tomado los aprendizajes para que no suceda en el país.

En cuanto a ese punto, Edgardo Fiocco de Taxi Satelital indica que tienen conductores que son propietarios de varios autos y que van a poder inscribirlos en la empresa para no afectar el flujo de servicios en los horarios que restringe la norma.

La marcha blanca ha dejado los primeros apuntes, que la GTU está recogiendo para realizar mejoras. Si bien la ATU, con quien la GTU está coordinando desde ahora, será la entidad a cargo en adelante, Sidia menciona que se harán las primeras modificaciones en ‘pico y placa’ la primera semana de agosto.