La cuenta regresiva ya empezó para las empresas peruanas que deberán incorporar información sobre sostenibilidad en sus reportes financieros. Aunque la nueva exigencia entrará en vigencia en 2029, los reguladores y especialistas advierten que la preparación no puede esperar: las organizaciones tendrán que fortalecer sus sistemas de información, revisar sus procesos internos y llevar estos temas hasta sus directorios.

Ese fue uno de los principales mensajes de la décima edición de Perú ASG, organizada por el Programa de Inversión Responsable (PIR) bajo el lema “Acción Colectiva 2029: Preparándonos para el nuevo estándar de sostenibilidad en el Perú”. El encuentro reunió a representantes de 100 organizaciones, entre empresas, inversionistas institucionales, reguladores y especialistas en sostenibilidad, riesgos e inversiones.

El desafío responde a un cambio normativo concreto. El pasado 27 de marzo, el Consejo Normativo de Contabilidad aprobó las normas internacionales de información financiera sobre sostenibilidad NIIF S1 y S2, cuya aplicación está prevista desde el 1 de enero de 2029 para las entidades con ingresos iguales o superiores a 2.300 UIT. La Superintendencia del Mercado de Valores (SMV) y la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) emitirán las disposiciones correspondientes para las entidades bajo su supervisión.

“El desafío va más allá de preparar un reporte. No se trata únicamente de identificar qué información debemos divulgar, sino de revisar qué necesitamos fortalecer dentro de nuestras organizaciones para que esa información sea consistente, confiable y, sobre todo, útil”, señaló Sergio Vélez, presidente del PIR y CEO de Prima AFP, durante la bienvenida.

Reguladores, empresas e inversionistas analizaron los desafíos de su implementación en Perú ASG 2026.

Experiencia internacional

Chile ofrece una primera referencia para el mercado peruano. Pamela Searle, directora de Desarrollo de Mercado de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) de ese país, explicó que las NIIF S1 y S2 fueron incorporadas a su normativa a fines de 2024 y que recientemente se extendió un año el plazo de obligatoriedad.

Ese periodo adicional funcionará como una «marcha blanca»: los reportes voluntarios que se presenten a inicios de 2027 recibirán retroalimentación de la CMF. Para Searle, la aprobación de una norma no produce, por sí sola, el cambio cultural que necesitan las empresas para cumplir con sus exigencias.

La experiencia de otros mercados también deja lecciones. Diana Rubinstein, socia de GovernArt, advirtió que en Australia solo el 10% de las empresas obligadas logró cuantificar los efectos financieros en su primer año de reporte. Por ello, recomendó priorizar los riesgos con impactos financieros cuantificables, llevar la discusión a los directorios e involucrar desde ahora a las áreas de Finanzas, Sostenibilidad y Legal.

Desde el sector financiero, Danae Orellana, especialista en Estrategia de Sostenibilidad de BCI Chile, presentó la hoja de ruta que siguió el banco, desde el análisis de materialidad financiera hasta la elaboración de un reporte integrado. También recomendó aprovechar la adopción temprana y voluntaria para recibir retroalimentación y fortalecer los procesos internos.

¿Cómo será la implementación en Perú?

En el frente local, los reguladores adelantaron algunos de los pasos que vienen evaluando para la adopción de estos estándares. Durante el panel “Acción colectiva hacia 2029: ¿Qué está cambiando y qué debemos empezar a hacer hoy?“, Fiorella Arbulú, economista principal del Departamento de Análisis del Sistema Financiero y Cooperativo de la SBS, informó que la entidad prevé contar con una propuesta normativa a fines de 2026 y prepublicarla durante el primer trimestre de 2027.

Reguladores, empresas e inversionistas analizaron los desafíos de su implementación en Perú ASG 2026. / PxHere

La propuesta tendría un enfoque gradual y proporcional, y estaría acompañada de un manual de implementación, capacitaciones y un ejercicio piloto con algunas empresas, con el apoyo de la Cooperación Alemana para el Desarrollo (GIZ) y la Corporación Financiera Internacional (IFC).

Por su parte, Alejandro Rabanal, superintendente adjunto de Riesgos de la SMV, señaló que la entidad evalúa una implementación en tres etapas: un primer año voluntario, un segundo año dirigido a un primer grupo de empresas y una tercera fase abierta a todo el mercado. También se analiza establecer un segmento con exigencias diferenciadas para las compañías de menor tamaño.

Según la agenda regulatoria, la propuesta de la SMV se presentaría al mercado durante el primer semestre de 2027, en paralelo con el proceso de la SBS. «Las normas ya están aquí para implementarse, sea en 2029 o en 2030. La sostenibilidad debería discutirse a nivel de directorio y bajar a toda la organización», afirmó Rabanal.

Más allá de los plazos, los panelistas identificaron una brecha importante en la capacidad de las empresas para modelar riesgos: pasar de clasificaciones cualitativas a estimaciones de su impacto económico. María del Pilar Medina, líder de Estrategia ASG de Perú Sostenible, destacó que más del 90% de las empresas que acompaña la organización ya está familiarizado con procesos de divulgación, aunque todavía existen limitaciones para desarrollar escenarios climáticos.

José Luis Velásquez, socio líder de Sostenibilidad y Cambio Climático de PwC Perú, resumió el reto con un llamado a no postergar el trabajo: “No nos confiemos en los plazos. Empiecen, aunque sea con algo pequeño, pero empiecen”.

Finanzas y sostenibilidad

La preparación también supone un cambio en la forma en que las empresas toman decisiones. En el panel “Sostenibilidad en acción: decisiones que transforman”, moderado por Miguel Ángel Zapatero, gerente general de Grupo BVL, representantes de BBVA Perú, Grupo UNACEM y Pacífico Seguros compartieron cómo vienen incorporando estos criterios en su gestión.

María del Pilar Ramírez, gerente senior de Sostenibilidad de BBVA Perú, contó que en el banco el reporte de sostenibilidad está a cargo del área de Finanzas y que 17 áreas cuentan con presupuesto propio para gestionar estos temas. Además, señaló que una solución de financiamiento lanzada este año llevó a más de 70 empresas a comprometerse a medir su huella de carbono.

“No debemos ver la S1 y la S2 como normas de divulgación, sino como lo que nos va a permitir mejorar nuestra gestión y tomar mejores decisiones”, sostuvo.

En Grupo UNACEM, María Luisa Ángeles, gerente corporativa de Sostenibilidad, explicó que la compañía cuenta con una hoja de ruta hacia la carbono neutralidad al 2050, con metas al 2030. También destacó la necesidad de trabajar de manera coordinada con las áreas de Finanzas y Riesgos. «Si no se habla de sostenibilidad en términos financieros, el área termina vista como un área que gasta, no que genera valor», afirmó.

Francis Coral, gerente de Portafolio de Inversión de Pacífico Seguros, consideró que los reportes basados en el marco TCFD, como los que publica la compañía, constituyen un punto de partida. Recomendó abordar la adopción de las nuevas normas como un proyecto corporativo, con el respaldo de un ejecutivo de alto nivel y procesos trazables.

La conversación también incluyó la preparación ante el Fenómeno El Niño. Los panelistas compartieron experiencias sobre comités de contingencia, escenarios de liquidez y monitoreo de emisores expuestos, y coincidieron en la importancia de avanzar de la mitigación hacia la adaptación.

El reto de coordinar al mercado

Para el PIR, la transición no dependerá únicamente de las empresas o de los reguladores. Sergio Vélez resumió cuatro mensajes de la jornada: el 2029 está más cerca de lo que parece; prepararse implica fortalecer la gobernanza, los datos y los procesos, y no solo producir reportes; la información divulgada debe ser útil para los inversionistas; y ninguna institución puede asumir este desafío de manera aislada.

En esa línea, el programa impulsa, junto con sus socios y aliados estratégicos, iniciativas para contribuir a la preparación del mercado peruano. Entre ellas figuran un trabajo con PwC Perú para analizar las normas de sostenibilidad desde la perspectiva del inversionista y la articulación con Perú Sostenible para generar espacios de diálogo entre empresas e inversionistas.

“A 10 años de nuestra fundación, este encuentro confirma que el camino hacia un mercado más sostenible y transparente se construye en conjunto. Hoy es uno de los primeros encuentros para impulsar acciones más concretas en adelante”, señaló Ana Lucía Alvarez, directora ejecutiva del PIR.