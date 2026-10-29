La Universidad Tecnológica del Perú (UTP), en alianza con El Comercio, realizó en Lima la segunda edición del Encuentro de Líderes Impulso Regional, un espacio para compartir experiencias empresariales que contribuyen al desarrollo de las comunidades y analizar cómo ampliar sus resultados mediante la colaboración entre el sector privado, las instituciones públicas y la academia.

La jornada, desarrollada en la Escuela de Postgrado de la UTP, en San Isidro, reunió a representantes empresariales y académicos alrededor de cuatro ámbitos: educación de calidad, salud y bienestar, productividad e infraestructura.

Jonathan Golergant, rector de la UTP, sostuvo que la sostenibilidad debía formar parte de la gestión y de las decisiones empresariales. “La sostenibilidad no debe entenderse como una agenda paralela en la gestión empresarial, sino como parte de las decisiones que determinan cómo se invierte, cómo se innova, cómo se desarrolla el talento y cómo se construyen relaciones de confianza con colaboradores, clientes y comunidades”, señaló.

Empresas y desarrollo regional

El panel empresarial reunió a Rafael Vega, vicepresidente comercial de Canal Tradicional para Latinoamérica del Grupo AJE; Luis Villavicencio, CEO de Nestlé Perú y Bolivia; y Julia Sobrevilla, directora de Asuntos Corporativos y Sostenibilidad del Grupo Unacem. La conversación fue moderada por Juan Aurelio Arévalo Miró Quesada, director periodístico de El Comercio.

Los ejes del panel comprendieron el aporte del sector privado al desarrollo regional, la articulación con las comunidades y la participación de la alta dirección en la incorporación de estos compromisos a la estrategia empresarial.

Vega sostuvo que las iniciativas con las comunidades debían integrarse al negocio para asegurar su continuidad. “El desafío está muchas veces en algunas de estas actividades que vemos como actividades para la comunidad, para mejorar el territorio: ponerles un retorno de inversión. Nosotros les ponemos un retorno de inversión. Ahí logras lo que se conoce como la continuidad de tu negocio”, explicó.

Villavicencio destacó el relevo generacional entre los productores de Cajamarca vinculados a “Fomento Ganadero”. “Hoy nos enorgullece decir que ya tenemos 5.000 ganaderos trabajando con nosotros hace muchísimos años, y lo más lindo de todo es que 1.500 de ellos son jóvenes menores de 30 años y el 60% de esos jóvenes son mujeres”, señaló.

En tanto, Sobrevilla resaltó la importancia de construir confianza para trabajar con las autoridades en proyectos de desarrollo. “Es crucial tener una buena relación con ellos”, sostuvo. Añadió que las empresas y los gobiernos debían identificar prioridades comunes y procurar que los acuerdos tuvieran continuidad pese a los cambios de gestión.

Colaboración para sostener los resultados

El expositor internacional invitado fue Luis Huete, profesor de IESE Business School, quien planteó que el desarrollo de una región dependía tanto de sus recursos e infraestructura como de las relaciones entre los actores que la conformaban.

Durante su conferencia, explicó que una intervención requería combinar resultados, estructuras y administración, innovación y colaboración. Bajo esa mirada, advirtió que inyectar dinero sin atender los problemas de funcionamiento del sistema no garantizaba mejoras sostenibles.

El académico utilizó el caso de Medellín para ilustrar la relación entre infraestructura, participación ciudadana y transformación urbana. Destacó la incorporación de líderes barriales, asociaciones, artistas y educadores en las iniciativas de desarrollo.

“Aquel que va a estar involucrado en la ejecución debería formar parte de la decisión”, sostuvo.

En el conversatorio con el rector de la UTP, Huete profundizó en la necesidad de construir coaliciones entre actores con capacidad de decisión y ejecución. Señaló que la diversidad de ideas e intereses exigía desarrollar relaciones de respeto y confianza, además de acordar un proyecto compartido.

También abordó la dificultad de mantener el compromiso cuando los avances tardaban en aparecer. Describió ese período como un “valle de la decepción”, marcado por la distancia entre los resultados esperados y los obtenidos, y advirtió sobre el riesgo de abandonar los esfuerzos antes de que maduraran.

Reconocimiento a iniciativas empresariales

La jornada incluyó la entrega de reconocimientos a empresas con proyectos en educación, productividad, infraestructura, salud y bienestar. Para el conjunto de esta segunda edición, los organizadores anunciaron la distinción de 21 empresas por 18 iniciativas.

Entre los programas reconocidos en Lima figuraron “Destapando Mi Emprendimiento”, de Arca Continental, orientado al fortalecimiento de negocios de mujeres emprendedoras; “Becas BCP”, de acceso a educación superior; y “Había una vez”, de la Fundación BBVA, que promovió la lectura compartida en familia.

También recibieron reconocimientos el Grupo Falabella por “Haciendo Escuela”, desarrollado en alianza con Fe y Alegría Perú; Interbank, por su iniciativa de infraestructura mediante Obras por Impuestos; y SMI, por la “Ruta de Fortalecimiento de Héroes Ambientales” dirigida a recicladores. Unacem, en tanto, fue distinguida por “Aguas que Transforman Vidas”.

Durante la ceremonia se destacó que “Aguas que Transforman Vidas” permitió dotar de agua potable y alcantarillado a las 263 viviendas de Condorcocha e implementar una planta de tratamiento que permite reutilizar la totalidad del agua tratada.

Los reconocimientos comprendieron, además, iniciativas de integración de pequeños agricultores a cadenas productivas y de fortalecimiento de las capacidades de docentes de escuelas públicas.

Próxima jornada en Iquitos

Impulso Regional UTP continuará mañana, viernes 30 de octubre, en el campus de la universidad en Iquitos. La jornada también contará con una conferencia magistral de Luis Huete y dará continuidad al intercambio de experiencias sobre los desafíos y oportunidades del desarrollo regional.

En su primera edición, realizada en el 2025, el encuentro se desarrolló en Lima, Arequipa y Chiclayo. Este año incorporó a Iquitos como sede para ampliar los espacios de diálogo entre empresas, academia y comunidades.