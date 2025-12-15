El pasado 20 de noviembre, estudiantes de la Universidad Tecnológica del Perú (UTP) se reunieron en la séptima Hackathon UTP–El Comercio, una jornada de innovación que planteó un reto concreto a los alumnos y alumnas de todos los campus de la UTP a nivel nacional: desarrollar, en solo 48 horas, la propuesta de una solución digital que ayude a los ciudadanos a acceder a información clara, útil y confiable sobre las elecciones generales de 2026. El resultado demostró cómo la tecnología puede acercarnos más a un voto informado.

“Esta competencia nos demuestra no solo la excelente formación de nuestros estudiantes y su dominio de competencias digitales, sino que destaca la orientación a resultados, el compromiso y el trabajo en equipo de cada uno de ellos”, destacó Leandro Mariátegui, decano de la Facultad de Ingeniería de la UTP.

Innovación con impacto social

Desde sus inicios, la Hackathon siempre ha buscado que los estudiantes apliquen sus conocimientos para resolver problemas reales del país. En esta edición, el desafío planteado por El Comercio invitó a los participantes a construir propuestas de productos digitales que faciliten el acceso a información confiable, combinando experiencia de usuario, tecnología e inclusión para un contexto electoral altamente demandante.

Para El Comercio, este tipo de iniciativas son parte esencial de su visión de futuro. “La identidad de este diario está basada en la adopción de nuevas tecnologías e innovación, y esta hackathon nos ha llenado de iniciativas que comparten no solo ese enfoque sino que tienen otros puntos de contacto con lo que hacemos. La búsqueda de información y su presentación a los usuarios es también parte de lo que mejor sabemos hacer. Nos llena de orgullo ser parte de esta prueba y conocer cómo nuevas generaciones conciben productos digitales de alta calidad”, señaló Ángel Pilares, jefe de Gestión Digital de El Comercio.

El proceso: 44 equipos, 48 horas y un reto común

Los 44 equipos participantes, provenientes de ocho ciudades y doce campus UTP, trabajaron en un formato intensivo que incluyó desarrollo técnico acelerado y sustentaciones ante jurados especializados. Tras la evaluación general, 35 equipos pasaron a la fase de presentaciones y, finalmente, cinco llegaron a la etapa final, donde se eligieron los dos primeros lugares.

Desde la pandemia, en 2020, el formato de la Hackathon se volvió virtual, una característica que se ha mantenido y que permite la participación en simultáneo de estudiantes de diferentes regiones del país.

El equipo ganador: Loop, de Chimbote

El primer puesto fue para Loop, del campus UTP Chimbote, que presentó una propuesta sólida y bien pensada para ayudar a los ciudadanos a orientarse en un proceso electoral complejo. Su solución no solo desarrolló el prototipo de una aplicación, sino que también trasladó la experiencia a un canal cercano y cotidiano para millones de peruanos: WhatsApp. A través de un asistente virtual potenciado por inteligencia artificial, el equipo creó un sistema capaz de responder consultas inmediatas sobre el proceso electoral, desde datos básicos hasta información personalizada vinculada al DNI del usuario.

Además de centralizar información oficial —como el calendario electoral, los planes de gobierno, la ubicación del local de votación o las hojas de vida de los candidatos— el proyecto incorporó elementos clave de accesibilidad e inclusión. Entre ellos, lectura asistida por audio para personas con dificultades visuales, así como la disponibilidad de consultas en español, quechua y aymara, una característica esencial para llegar a más ciudadanos a nivel nacional.

Otro componente destacado fue la gamificación, pensada como una herramienta para entrenar al votante y ayudarlo a acceder a información confiable de manera dinámica y accesible. Para ello, el equipo incorporó tres juegos que ayudan a que los usuarios se familiaricen con datos electorales verificados y a reforzar su conocimiento de forma intuitiva.

Estas dinámicas fueron pensadas como un complemento lúdico dentro de la plataforma, con el fin de que más ciudadanos puedan acceder y comprender información fidedigna en un proceso electoral en el que el peligro de la desinformación es latente.

Para el decano Mariátegui, esta suma de decisiones tecnológicas y de diseño refleja un entendimiento profundo del contexto peruano. “La clave no estuvo solo en construir una plataforma informativa, sino en llevarla al canal que usan millones de peruanos a diario. Frente a propuestas centradas en apps o webs, decidieron apostar por un acceso más directo y universal usando inteligencia artificial en WhatsApp como elemento diferenciador”, explicó.

Una iniciativa que crece y se consolida

Con siete ediciones realizadas, la Hackathon UTP–El Comercio se ha convertido en un espacio que impulsa la innovación tecnológica con sentido social y que abre oportunidades para que los estudiantes desarrollen productos reales bajo la guía de profesionales de ambas instituciones.

Un evento que evoluciona, se expande y reafirma, edición tras edición, una misión compartida: formar talento capaz de crear soluciones digitales que respondan a las necesidades del país.

Reportaje publicitario