La Hackathon UTP – El Comercio, una competencia de jornadas intensas y desafiantes en las que participaron estudiantes de la Universidad Tecnológica del Perú de las regiones del país, ya tiene su proyecto ganador. Se trata de una solución de inteligencia artificial cara de a las próximas elecciones presidenciales 2026: “Tu voto manda”.

Durante 48 horas, los estudiantes desarrollaron propuestas tecnológicas frente a esta problemática. Sin duda, fue una experiencia retadora para explorar el desarrollo de la creatividad explorando las nuevas tecnologías.

“Tu voto manda” es una herramienta multiplataforma que destacada en dos puntos fuertes: la diferenciación de los usuarios y la organización de la información que presenta, específicamente de la campaña electoral del próximo año.

Primero se encuentra el usuario “elector analítico”, el cual cuenta con toda la información inteligentemente sectorizada. Son ciudadanos con alto interés político y disposición a profundizar los temas encasillados en el banco de datos.

Nicolás, Isaac, Victor y Juan Carlos de la carrera de ingeniería de sistemas de la sede UTP Chimbote. / Cortesía UTP

Después está el “elector práctico”, que incluye a quienes no están tan familiarizados con herramientas tecnológicas y, a su vez, no tanto interés en la política. En este grupo destacan los adultos mayores, quienes tiene una herramienta de WhatsApp.

La información que presenta es estratégicamente ubicada. Podemos ver secciones con las agrupaciones políticas, propuestas, candidatos y calendario electoral.

A su vez, la propuesta incluye una sección de videojuegos para identificar candidatos, dilucidar si algunas tesis son correctas o pruebas de conocimientos.

El proyecto ganador fue desarrolado por alumnos de la carrera de ingeniría de sistemas del décimo ciclo de la UTP sede Chimbote. El equipo Loop lo conforman Nicolás Alayo Arias, Isaac Takamura Rojas, Victor Sevillano Vega y Juan Carlos Chavez Perez.

Para ellos, la clave no estuvo solo en construir una plataforma informativa, sino en llevarla al canal que usan millones de peruanos a diario. Frente a propuestas centradas en apps o webs, decidieron apostar por un acceso más directo y universal.

“La mayoría iba a optar por páginas web o aplicaciones móviles, así que necesitábamos un diferenciador. Por eso integramos un agente de IA en WhatsApp, que es una herramienta que todos usan. Así acercamos la información electoral incluso a personas que no están familiarizadas con otras plataformas”, mencionó Nicolás Alayo a este Diario.

Aunque la competición tenía lineamientos claros, ellos señalan que justamente esa precisión hacía que muchos proyectos se parecieran entre sí. Por eso, encontrar un elemento que realmente los distinga se convirtió en su desafío central.

“Lo más retador fue diferenciarnos. El desafío era tan específico que muchas soluciones iban a parecerse. Encontrar algo realmente distinto —en nuestro caso, el agente de IA en WhatsApp— fue lo más complicado”, dijo Nicolás .

Más allá del resultado, los estudiantes destacan el valor formativo de estas competencias. Consideran que, al trabajar con problemas reales y bajo presión, los participantes desarrollan capacidades que trascienden la teoría.

“En una hackathon te enfrentas a una problemática real y tu cerebro trabaja al 100% buscando soluciones. No solo refuerzas conocimientos, también promueves innovación tecnológica para problemas sociales como la desinformación”, comentó Isaac Takamura.