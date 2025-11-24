Escucha la noticia
El robot doméstico NEO, ¿un engaño o una verdadera apuesta a futuro?
Hace unas semanas la empresa noruego-estadounidense 1X presentó NEO, un robot pensado para ser el asistente del hogar que la ciencia ficción siempre nos prometió: un aspecto humanoide, movimientos delicados y capaz de realizar las labores domésticas. “Una especie de Robotina de ‘Los Supersónicos’”, pensarán los mayores de 40 años.
Sin embargo, tras el lanzamiento acompañado de un video espectacular, la reconocida periodista de tecnología de “The Wall Street Journal” Joanna Stern entrevistó a Bernt Børnich -fundador y CEO de 1X- y se transparentaron algunos aspectos clave del producto, como que era controlado a distancia por una tercera persona para realizar las tareas asignadas y que los primeros modelos recién se entregarán el próximo año. Automáticamente, un halo de desconfianza invadió, sobre todo, a varios creadores de contenido de tecnología estadounidenses, quienes manifestaron no estar tan seguros de que el producto final sea similar al ofrecido.
¿Es una estafa? ¿Es un engaño? ¿Realmente, solo es cuestión de tiempo? ¿Los rápidos avances de la inteligencia artificial permitirán que NEO termine aprendiendo a hacer más tareas de las que nos imaginamos? Para resolver estas y otras preguntas, El Comercio conversó con Brando Vásquez, diseñador peruano de 1X, quien brinda la visión de la empresa tras remecer la escena tecnológica mundial.
- El lanzamiento del robot NEO ha lanzado un montón de revuelo. Creo que en el video apelaron a esa vieja añoranza de que hay un futuro que nos mostró la ciencia ficción que cada vez está más cercano, un futuro realmente automatizado. Pero también hubo mucha crítica por las limitaciones del robot, como que sea manejado a distancia. ¿Cómo ha tomado la empresa estas reacciones?
El lanzamiento fue un éxito. No pensábamos que iba a tener tanta acogida. Sabíamos que le habíamos puesto todo el corazón y el espíritu al trabajo y que seguía los ideales de un mejor futuro. Porque, como para poner un poco de contexto, si lo ves, si lo comparas con el resto de robots, los otros te dan miedo. Se ven fríos, poderosos y se siente como que si algo sale mal te van a castigar. Con un aspecto que no nos es familiar. Lo que se siente bien y lo que nosotros escuchamos como recepción de las personas son sus comentarios, que se sentía honesto. Nosotros lo que dijimos desde el inicio es: “no vamos a mentir en qué puede y qué no puede hacer NEO”. Por desgracia, en la industria de la tecnología se miente mucho.
- Sobre todo para vender una visión, un concepto.
Nosotros hablamos con Bernt, el CEO; hablamos con el equipo de diseño. Le dijimos: “Tenemos que decir la verdad desde el inicio, porque igual al fin y al cabo siempre la gente se va a enterar. El consumidor se va a enterar y, al final, eso nos va a rebotar”. Entonces, lo que nosotros entendíamos era que las personas sí quieren un robot autónomo en casa y eso es lo que habíamos validado. Es verdad que Tesla había sacado su robot y otras compañías también habían presentado los suyos , pero no era claro que la gente estaba dispuesta a pagar para tener uno en casa; en su primera versión, de primera generación. Ahora sabemos que sí lo quieren.
MIRA: Mal paso: primer robot humanoide ruso se cae en su presentación y genera dudas
- ¿Y qué hay sobre el tema de la autonomía?
Creo que hay un par de conversaciones aquí que no están muy claras. Para que un robot aprenda a hacer algo autónomamente tiene que practicarlo. Es como un humano, para aprender a hacer cualquier cosa tiene que practicarlo. Entonces, sí, al comienzo va a ser teleoperado por una persona, en parte porque sus capacidades autónomas van desde poder moverse en la casa y abrir y cerrar puertas, subir y bajar escaleras. Todo eso lo hace autónomo. Y también tiene otro tipo de tareas que puede hacer autónomamente, como tomar un vaso, reconocerlo y ponerlo en el lava vajillas o en la cocina. Todo eso lo puede hacer de manera autónoma. Entonces, la pregunta no es si es que va a ser 100% autónomo o teleoperado. Es ¿qué se necesita para llegar a ese 100% de autonomía?
- ¿O qué tan rápido va a ser ese proceso de aprendizaje?
O qué tan rápido va a aprender. Si hay alguna persona interesada en aprender más del tema desde lo técnico hay una compañía llamada Physical Intelligence. Ellos están desarrollando un modelo generalizado de autonomía para cualquier robot. Lo que ellos habían descubierto, y lo han puesto en un paper recientemente publicado, era que se necesitaban 100 ensayos de una tarea para que se pueda completar a más o menos como un 90% de éxito. Esta evidencia la consiguieron con un robot bimanual, es decir, de solo dos brazos y ruedas, o sea menos complejo. Pero si tomamos como punto de referencia, no es que un robot necesite hacer la misma tarea infinitas veces. Yo tengo bastante confianza en que los robots van a aprender mucho más rápido de lo que esperábamos.
- La entrega está prevista para el próximo año y los robots cuestan, para quienes quieran tenerlos primero, US$20.000.
Los ‘early adopters’, los que han pagado, creo ha sido US$200 como depósito y cuando se empiecen a enviar será el resto de los US$20.000.
- Esas primeras personas son quienes se encargarán de hacer los primeros entrenamientos del robot…
En realidad, no serán los primeros porque NEO ya está operando en varias casas de empleados de 1X, incluyendo en la del CEO de la empresa. Eso es también lo que nos da confianza de que la propuesta de NEO es segura. Pero, sí, van a ser los primeros y ellos les van a poder contar a sus hijos y nietos de que tuvieron la primera generación de robots en casa. Algo así como pasa con la gente que compró el primer iPhone.
- ¿Lo aprendido por los robots NEO van a alimentar y se van a retroalimentar del mismo modelo?
Sí, así es. Ese modelo se llama Redwood AI, que es nuestro modelo de AI. El Redwood se separa en dos. Un Redwood Mobility, que es lo que le enseña el robot a moverse, que en sí lo único que hace es usar el otro modelo llamado llamado World model, que es poder entender el mundo. Todas las sillas no son iguales. La mayoría de ellas se ven muy diferente a la otra, pero es lo mismo que pasaba con la IA multimodal al comienzo, que no necesariamente reconocía a todos los carros como carros y, eventualmente, como el modelo empezó a recibir más datos, la gente lo empezó a mejorar, y ya entendía que un carro sin importar su forma era un auto por distintas propiedades que tiene.
- ¿Eso es lo que debería pasar con NEO?
Va a tener el World model y después eso pasa por su por su modelo Redwood, que es el modelo que le dice -con esta información que tienes en mente de este mundo que tienes enfrente- “mueve los mueve tu cuerpo para acomodar la tarea que te dio el humano, tu propietario”. Entonces, ese es un poco el sistema.
- ¿Cómo manejan el tema de la privacidad? Sobre todo si tenemos en cuenta cuenta que al incio van a tener a un tercero operando a distancia a un robot que tiene cámaras y sensores…
Hemos diseñado un sistema bastante flexible. Primero, si es que eres una persona que tiene mucho miedo de ser grabada, puedes hacer que limpie cuando tú no estés en casa. Entonces, lo que puedes hacer es simplemente programar el NEO y decirle “hazlo en la mañana, tarde o noche”. Lo segundo, es que cuando haces el ‘onboarding’ con Neo, tú puedes definir dos cosas: si es que quieres que borre o que anonimice rostros -que los difumine- de personas o fotos personales o cualquier otro objeto que el usuario no quiera, al estilo de Google Maps. Y tres, hay zonas en las cuales yo no quiero que vayas. Entonces, tú puedes definir zonas donde no quiero que NEO esté. Y, lo último, es que si el usuario desea que sus datos sean eliminados cada 24 horas, lo puede hacer desde su aplicación. Obviamente, lo que también quisiéramos que sepan los usuarios es que que el producto va a ser más útil si conocemos más datos. Y así como hay personas que cuidan mucho ese tema, hay otros más abiertos. Como sociedad ya hemos aprendido a vivir con celulares cerca, con ayudantes como Alexa cerca, y yo creo que NEO no es nada muy distinto a eso. Mucha gente tiene esta imagen de que hay alguien escuchando del otro lado, pero en verdad lo que más queremos es hacer el producto más útil para que más gente lo pueda comprar y para que sea un éxito para todas las personas.
MIRA: Robots cada vez más humanos en China: sirven cerveza, pelean box y hasta bailan | FOTOS
- ¿Y para cuándo tienen proyectado alcanzar una versión que tenga, digamos, un grado de autonomía mayor o que dependa mucho menos de una persona que lo asista a hacer ciertas tareas?
Es que es muy difícil y te digo por qué. Porque los avances en inteligencia artificial son muy poco predecibles. Nosotros pasamos de la noche a la mañana a vivir en un mundo lleno de inteligencia artificial porque Google sacó el Transformer Model. Entonces, nunca sabes realmente cuándo va a haber este otro gran empujón. Darte ahora una fecha sería, en verdad, como mentirte. Lo que sabemos es que hay un camino hacia la autonomía y que ya lo estamos demostrando y somos muy optimistas de con todo el capital que hay y todo el empujón que hay para desarrollar la inteligencia artificial que va a ser más rápido.
- ¿Qué le podrían decir a la gente que piensa que este lanzamiento de NEO realmente es solo un ‘bluf’?
Hay una analogía interesante. Cuando se presentó el primer iPhone, no funcionaba. Steve Jobs tenía como tres o cinco iPhones. Uno corría la aplicación de música, el otro la de video, y el otro la aplicación de notas. Eso no significa que el iPhone no haya funcionado. Al final, lo que significa es que estamos en una etapa temprana y es una misma apuesta como con muchos otros productos. El problema, en verdad, es que hay dos o tres casos en la industria que le dieron a la industria tecnológica muy mala reputación ante todo el resto y debido a ellos es que estamos en esta burbuja de tener que explicarnos y prometer que no los vamos a estafar. Creo que la gente que va a comprar un NEO, que puso su preorden por US$ 200, debería estar menos preocupada que los inversionistas que han invertido en este punto cientos de millones de dólares. Han puesto ese dinero sabiendo todos los números de la compañía, quién trabaja ahí y cuál es nuestra ruta para llegar a a nuestras metas. Entonces, queremos tener suficiente validación de de terceros que que saben de lo que hablan.
- Uno podría pensar: ‘esto es una estafa’, pero tienen a inversionistas y a mucha otra gente viendo (y esperando) a que esto funcione…
Claro. Y nos mira desde muy cerca. La cantidad de capital que 1X ha recaudado hasta la fecha es más va por encima de los 100 millones de dólares. Entonces, cuando levantas ese tipo de capital, tus inversionistas quieren un retorno y ellos no están jugando con su dinero tampoco. O sea, están apostando en grande y, si bien el riesgo es, digamos, entre mediano y grande porque se trata de una nueva tecnología, ellos no son personas que solo tiran el dinero ahí. Y creo que los consumidores que han preordenado su NEO tampoco lo son. Nos olvidamos de lo divertido que es poder participar en esta realidad porque no sé, hace 200 años, si algo pasaba en otro país, ¿qué nos enterábamos? No, solo sucedía y ya y se perdía en el vacío. Hoy en día, si es que sale un NEO, de repente todo el mundo dice “¿Qué va a pasar? ¿Será real? ¿Qué pasa con la privacidad? ¿Cómo haría que un robot me ayude en la casa?” Entonces, ahora hay una discusión muy abierta que a nosotros, por lo menos, nos dice que debemos tomarlo en serio y hacerlo realidad. Toda nuestra reputación está en juego.
- ¿Cuántas preórdenes han recibido?
No puedo decir cuántas, pero son son más de las que esperábamos. O sea, nosotros éramos bien pesimistas, justo por lo que tú mencionas de que han habido estos ejemplos de otros aparatos que han dado muy mala reputación a las innovaciones, porque prometían cosas que al final que al final no cumplieron. Por eso hemos sido muy claros desde el comienzo: esto es lo que van a tener los ‘early adopters’. Es un producto de última gama y es un producto temprano. Va a ser útil, sobre todo el países donde tener alguien que te limpie una vez a la semana cuesta US$350 o US$500 y vas a pasar a tener un robot que te limpia una vez al día por el mismo precio o menos.
- Finalmente, ahora estás una temporada en Perú. ¿Qué es lo que has podido ver con respecto a lo que se está haciendo en IA localmente?
Uno siente siempre que es algo un poco ajeno, ¿no? Porque aquí no hay muchas compañías de IA. Eso es muy preocupante porque la inteligencia artificial se va a comer el mundo. La tecnología ahora se está volviendo cultura y se está volviendo sociedad. Y si es que no le prestamos atención a los avances de la tecnología artificial nos van a, yo creo que nos van a comer vivos. Yo creo que lo que muchas empresas locales no ven es que esta tecnología es más real de lo que creen y que hay muchas compañías afuera empezando a echar ojo a Latinoamérica, porque hay muy poca innovación en la región. Están perdiendo su eje competitivo. Si tú implementas bien IA en tu compañía, vas a ser 10 veces más productivo, vas a poder tener muchos mejores insights de tus datos. Hay compañías aquí que son gigantes y ni siquiera entienden sus propios datos y todavía trabajan en Excel o en documentos que podríamos considerar muy “prehistóricos”. Un poco lo que yo veo, viviendo en ambos mundos, es que estamos en una posición muy frágil y que mientras más concienticemos de que este es un tema que se va a volver nuestra realidad y que todas las industrias se van a tener IA. Así como todas las industrias casi se digitalizaron o tienen alguna maquinaria digitalizada, lo mismo va a pasar con inteligencia artificial. No es Chat GPT, es una manera mucho más poderosa de recolectar y procesar información y crear cosas. Y estando aquí en Perú, yo a veces siento que que casi nadie le presta atención o piensan que es solo una moda.
- Como que aquí estamos más en opinar conceptualmente de la IA en lugar de estar haciendo o investigando con ella, ¿no?
Yo apostaría que la mayoría de las empresas en el Perú no tienen una inteligencia de transformación de inteligencia artificial, porque piensan que es algo muy ajeno o como es algo que suena muy conceptual, como que como big data o como alguna de esas modas antiguas.
- ¿Ya no hablamos entonces de transformación digital sino de transformación en inteligencia artificial?
Yo creo que sería una transformación intelectual. Vamos a pasar ahora, como pasamos por una revolución industrial, vamos a pasar por una revolución intelectual y esto va a poner a prueba el intelecto de los humanos. Eso va a hacer también que nos empiecen a afectar a nosotros. Yo hago consultoría a otras empresas de inteligencia artificial en Estados Unidos y la gente a veces habla de que no nos van a reemplazar o sí nos van a reemplazar. Yo tengo la absoluta seguridad de que la mayoría de los trabajos que existen hoy van a ser automatizados, porque pueden serlo y van a hacerlo. Y la mayoría de esos billones de dólares que están entrando en Silicon Valley, tienen como gran meta automatizar esos trabajos. Mi gran esfuerzo y mi gran pasión, por la cual estoy hablando de eso aquí, por la cual volví, es porque necesito que concienticemos eso, pues de lo contrario vamos a estar en una posición de incluso mayor desventaja en la que estuvimos después de la Revolución Industrial, que a nosotros no nos dejó muy bien parados porque estuvimos a la merced de gente que sí se puso pilas. Entonces, yo creo que una oportunidad rara en la cual chicos con una computadora pueden crear tanto valor como alguien en el tope de un rascacielos en en San Isidro.
