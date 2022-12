En el contexto de la Navidad y Año Nuevo, la Gerencia de Agroexportaciones de la Asociación de Exportadores (Adex), informó que la exportación de pavo entre enero y octubre alcanzó los US$ 3′488.000, registrando un crecimiento de 415% frente al mismo periodo de 2021, que fue de US$ 676.887.

En dicho periodo, Colombia fue el único destino de las siete presentaciones en la que fue despachado ese producto avícola. La principal fue filete de pechuga congelada por US$ 2.451.000, seguida de lomito de pechuga congelada (US$ 318.009), pavo entero con menudencia congelado (US$ 305.432) y pavo entero marinado con menudencia congelado (US$ 288.680).

Las otras 3 presentaciones se exportaron por menos de US$ 100.000. Estas fueron filete de muslo congelado, pierna congelada y pechuga congelada. En total Perú envió a Colombia más de 761.000 kilos de esa ave.

Adex mencionó que la carne de pavo es consumido mayormente en Navidad y Año Nuevo, pero que las empresas siguen trabajando para promover su consumo a lo largo del año y en otras celebraciones.

Según el gremio exportador, el pavo pertenece al grupo de carnes magras, es decir, contiene una baja cantidad de grasa y colesterol. También es una fuente de proteínas y en vitaminas, como el complejo B, niacina, B6 y B12, y en el nutriente esencial colina. Asimismo, posee minerales como fósforo, magnesio, hierro, potasio y cinc.