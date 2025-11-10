La ministra de Comercio Exterior y Turismo, Teresa Mera, inauguró hoy la XIV edición del Perú Service Summit Lima 2025, destacando el crecimiento sostenido de las exportaciones de servicios del país, que alcanzaron US$ 3634 millones en el primer semestre del año, lo que representa un incremento de 7,5 % en comparación con el mismo periodo de 2024.
LEE: Clínica Ricardo Palma moderniza su identidad: así cambia su imagen para conectar con una nueva generación de pacientes
Durante su discurso, la titular del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur) resaltó la relevancia del sector como motor de desarrollo económico y generador de oportunidades para el talento nacional.
Newsletter exclusivo para suscriptores
“La exportación de servicios es una oportunidad clave para el crecimiento del Perú, al permitir que el talento peruano llegue a los diferentes mercados, sin la necesidad de trasladarse físicamente”, afirmó la ministra Mera.
La funcionaria subrayó que los servicios empresariales concentraron US$ 698 millones, mientras que los servicios basados en conocimiento representaron cerca del 20 % del total exportado. Además, señaló que el país tiene potencial para consolidarse como un centro regional de soluciones digitales, creativas y de innovación.
El Perú Service Summit, organizado por Promperú en coordinación con el Mincetur, es la plataforma más importante para la promoción del comercio de servicios basados en conocimiento. Esta edición se desarrolla del 10 al 14 de noviembre y contempla tres componentes principales: el académico, con foros y talleres especializados; el empresarial, con ruedas de negocios presenciales y virtuales; y el reconocimiento “Perú Exporta Servicios”.
En la Rueda de Negocios Presencial participarán 70 empresas exportadoras peruanas y 70 compradores internacionales provenientes de Latinoamérica, Estados Unidos, España y Reino Unido, quienes sostendrán alrededor de 1000 citas de negocios. La Rueda Virtual, programada para el 14 de noviembre, reunirá a 26 contratantes de Estados Unidos, Europa y Latinoamérica.
“El impacto de esta plataforma en la consolidación de nuestro sector exportador de servicios ha sido notable. Desde el 2011, año que se celebró su primera edición, hasta la fecha, las ediciones nacionales e internacionales han logrado generar oportunidades comerciales por US$ 1195 millones, vinculando la oferta peruana de servicios profesionales con más de 28 países”, precisó Mera.
Finalmente, la ministra resaltó que la edición 2025 del evento representa una nueva oportunidad para afianzar el liderazgo del Perú en la exportación de servicios especializados y de alta calidad.
MÁS: Precio del dólar en Perú hoy, lunes 10 de noviembre: a cuánto cerró el tipo de cambio
La ceremonia de inauguración contó con la presencia del presidente ejecutivo de Promperú, Ricardo Limo Del Castillo; el presidente de la Coalición Peruana de Exportadores de Servicios, Julio Pérez Alván; y el coordinador de Exportación de Servicios de Promperú, David Edery Muñoz, además de representantes del sector público, gremios empresariales y compradores internacionales.
TE PUEDE INTERESAR
- Indecopi falla a favor de ISM en disputa con Aje por uso de las marcas Cielo y KR: todo lo que debe saber del caso
- Chancay, Matarani, Corío y los megapuertos que hoy son el motor silencioso del Perú: así redefinen el comercio exterior, ¿qué más viene?
- LAP afirma que podría ir a un arbitraje con el Estado por la TUUA de conexión, ¿cómo va el tema y qué ha conversado con el Ejecutivo?
- BCRP: expectativas empresariales se mantienen en el tramo optimista en octubre de 2025
- Apollo Sports Capital se convierte en el accionista mayoritario del Atlético Madrid
Contenido sugerido
Contenido GEC