Con la finalidad de potenciar el crecimiento del ecosistema peruano de innovación y tecnología, la Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo (Promperú) llevó a cabo el quinto Encuentro de Negocios con Startups, en el que fondos venture capital extranjeros evaluaron proyectos de inversión en startups nacionales por un monto conjunto de más US$20 millones.

A través de una rueda de negocios realizada en Lima, 9 fondos venture capital, invitados por Promperú, de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Guatemala y Paraguay sostuvieron más de 70 reuniones uno a uno con startups nacionales. En dichas reuniones, los emprendimientos tech pudieron presentar sus productos, servicios y modelos de negocio a fin de despertar el interés de los potenciales inversionistas.

Newsletter exclusivo para suscriptores Maro Villalobos te revela antes que nadie las claves del mundo económico y empresarial, cada sábado.

Participaron 33 startups de diversas categorías como energías renovables, agricultura, cuidado ambiental, finanzas, educación, salud, recursos humanos, logística, servicios a la minería, entre otros.

Todas integran el portafolio de inversiones en startups de Promperú, que reúne tanto a empresas en etapa temprana (semilla, pre-semilla) como a aquellas que están en fases más avanzadas de crecimiento y escalamiento (serie A o B).

Cabe resaltar que el 5to Encuentro de Negocios con Startups forma parte de la estrategia del Mincetur, a través de Promperú, para promover la inversión extranjera directa (IED) en el sector Servicios Intensivos en el Conocimiento, con especial énfasis en los emprendimientos basados en innovación y desarrollo tecnológico.

Primer Perfil de Startups Tech con Potencial para atraer IED

En el marco del Perú Tech Week 2025, Promperú presentó los resultados del Primer Perfil de Startups Tech con Potencial para atraer Inversión Extranjera Directa. Esta iniciativa permite que Perú cuente, por primera vez, con un mapeo estructurado y validado de las startups tecnológicas peruanas con mayor proyección internacional.

Inversiones en startups en el Perú

Según la Asociación Peruana de Capital Semilla y Emprendedor (PECAP), en el 2024, el monto total financiado en startups peruanas alcanzó los US$47 millones a través de 33 transacciones de financiamiento. El 50% de las transacciones fueron hacia startups en etapa temprana.

El monto total de inversión durante el 2024, provino principalmente de inversionistas internacionales (fondos venture capital), que aportaron el 97%, lo que evidencia la confianza que tienen en el potencial del ecosistema peruano.

Asimismo, la categoría Fintech lideró la captación de capital en startups peruanas, al obtener el 85,1% de las inversiones (más de US$40 millones). Le siguieron Foodtech (6,5%), Logística (2,3%), SaaS (2,0%) y otras categorías con el 4,2%.