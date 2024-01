Transportes y Comercio Sol del Pacífico fue la primera empresa peruana en utilizar camiones encapsulados para el transporte de mineral. Ahora apuesta por otra innovación: los camiones con gas natural licuado o GNL. Al respecto, conversamos con su gerente general, Luis Barthé, reconocido como Líder Empresarial del Cambio (LEC).

¿Sol del Pacífico comenzó su periplo brindando servicios a la minería?

Eso surgió en el camino. Nosotros empezamos con otro sol: el sol de D’Onofrio. En un inicio transportábamos helados a escala local y nacional. Luego seguimos con alimentos, y así llegamos a las minas en el momento en que este sector empezaba a levantar.

¿Empezaron transportando alimentos para las minas?

Así es. Conocimos el potencial de la minería en los años 2000. Y es allí donde desarrollamos un nuevo sistema para el transporte de mineral que ahora se denomina transporte encapsulado, el cual permite trasladar el concentrado sin contaminar y sin perder producto [mermas].

¿Fue algo novedoso en su momento?

Sí, porque antes esa actividad se hacía en unos camiones que iban cargados de mineral pero que se cubrían solo con una lona. Sin embargo, en la travesía el mineral se esparcía con el viento, porque el concentrado es un tipo de arena. Y eso iba contaminando todo a su paso por la Carretera Panamericana.

Entiendo que patentaron este invento.

Claro. Lo patentamos en Indecopi. La patente tuvo una duración de 10 años y ahora ha pasado a formar parte de la técnica y la disponibilidad de todas las empresas de transporte.

¿Ustedes fueron los primeros que transportaron mineral encapsulado en el Perú?

Fuimos los primeros. En realidad, las empresas mineras no le dieron mucha importancia en un inicio, salvo un ejecutivo de Glencore que se acercó a felicitarnos y nos dio la idea de patentar nuestro invento. No fue un ‘boom’, pero después, con los años, los mineros se empezaron a interesar porque no teníamos mermas. Y allí es donde comenzamos a hacernos conocidos en el sector.

¿Ahora transportan mineral para las mineras más grandes?

Empezamos transportando zinc, plomo y plata en el centro del Perú. Luego fuimos al sur y comenzamos a transportar cobre para Las Bambas. Y ahora estamos participando de un ‘boom’ del hierro que, ojalá, se mantenga.

¿También transportan hierro?

En este momento estamos transportando hierro de Andahuaylas. Pero el problema con este mineral es su precio fluctuante, lo que hace que su transporte por carretera se convierta en un obstáculo [...] En ese sentido, estamos ayudando a los mineros con la utilización de un combustible más barato, que les permitirá reducir costos en 10%, 15% y hasta 20%.

¿Se refiere al gas natural?

Nosotros tenemos desde el año pasado un programa que consiste en el cambio de la matriz energética. Para eso hemos importado camiones de China, que son los que más desarrollo tienen en gas.

¿De qué tipo de gas estamos hablando?

Estamos apuntando al GNL porque brinda mayor autonomía y evita cargar mucho peso, como ocurre con el gas natural vehicular (GNV).

¿Cuántos camiones de GNL están importando?

Ya llegaron 20 camiones y están en camino [en travesía] 20 más, los cuales deben arribar en los próximos días.

¿Serán 40 camiones en total?

Nuestro plan para el 2024 es llegar a tener 100 o 150 camiones con GNL, porque nuestros clientes son los más interesados y nos están motivando a correr con este tema. Si logramos masificar el uso de este combustible en el transporte de carga y pasajeros, el Perú se va a volver más competitivo.