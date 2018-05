Nikkei toca máximos de tres meses por sólidas ganancias

El promedio de acciones japonés Nikkei subió a un máximo de tres meses el viernes, impulsado por débiles datos de inflación en Estados Unidos que aliviaron preocupaciones de que la Reserva Federal aumente el ritmo de alzas de las tasas de interés, además de sólidos resultados de empresas.



El Nikkei cerró con un avance de 1,16%, a 22.758,48 unidades, después de llegar a operar en 22.769,16 unidades, su nivel más alto desde el 5 de febrero. Esta semana, el índice subió un 1,3$.



El índice más amplio Topix se elevó un 0,98 $, a 1.794,96 unidades.



Las acciones vinculadas a microprocesadores subieron después de que una fuerte valorización de Apple impulsó a sus pares estadounidenses. Los títulos de Tokyo Electron ganaron un 2,5%, los de Advantest Corp un 0,9% y los de MurataManufacturing, un 4,6 %.



Los papeles de la automotriz Suzuki Motor Corp escalaron un 9,0 % después de reportar que su ganancia operacional saltó un 40,3%, a 374.200 millones de yenes (US$3.420 millones) en el año que terminó en marzo, más a lo estimado por analistas.

Las acciones de Panasonic Corp subieron un 4,9 % después de que el conglomerado de productos electrónicos reportó un incremento de 58% en ganancia neta para el año que terminó en marzo, a 236.040 millones de yenes, gracias al crecimiento en sus negocios vinculados a automóviles.

En tanto, los títulos del gigante de Internet y comercio electrónico Rakuten Inc perdieron un 4,4% tras reportar una caída de su ganancia operacional de 30,5%, a 28.100 millones de yenes, en el trimestre de enero a marzo, presionado por un aumento del costo del comercio electrónico y su patrocinio del club de fútbol español Barcelona.

ACCIONES CHINAS

Las acciones chinas cayeron el viernes, pero anotaron su mejor desempeño semanal en casi tres meses debido a que el interés en títulos líderes del país ha aumentado en forma sostenida antes de su inclusión en el índice MSCI.

El índice de acciones líderes CSI300 perdió un 0,5%, a 3.872,84 unidades, mientras que el Índice Compuesto de Shanghái bajó un 0,4%, a 3.163,26 unidades.



El estadounidense MSCI, que publica índices, incluirá oficialmente a acciones líderes denominadas en yuanes en su referencial para mercados emergentes el 1 de junio.



El índice más pequeño de Shenzhen cerró con una baja de 1,02%, mientras que el Índice Compuesto ChiNext cedió 1,64%.



Las acciones que más subieron en el Índice Compuesto de Shanghái fueron las de Jiangsu Sunrain Solar Energy Co Ltd, con un avance de 10,09%, seguidas por las de Chengtun Mining Group Co Ltd, con un 10,04%, y las de Shanghai No.1 Pharmacy Co Ltd, con un 10,01%.



Los grandes perdedores en el índice de Shanghái fueron los títulos de Aurora Optoelectronics Co Ltd, que cayeron un 10,03%, seguidos por los de Zhejiang Dibay Electric Co Ltd, con una baja de 7,41%, y los de Yunnan Bowin Technology Industry Co Ltd, con una merma de 7,34%.