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Resumen

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La medida se produce después de que el pasado abril Microsoft ofreciera por primera vez un programa de jubilaciones incentivadas anticipadas en EE.UU. al que se acogieron cerca de un 30% de los empleados aptos, unos 8.750. (Foto: Marcin Golba/NurPhoto vía AFP)
La medida se produce después de que el pasado abril Microsoft ofreciera por primera vez un programa de jubilaciones incentivadas anticipadas en EE.UU. al que se acogieron cerca de un 30% de los empleados aptos, unos 8.750. (Foto: Marcin Golba/NurPhoto vía AFP)
/ MARCIN GOLBA
Por Agencia EFE

El gigante tecnológico Microsoft ofreció este lunes bajas incentivadas a 60.000 empleados, cerca de una cuarta parte de su plantilla global, tras acometer previamente este año dos reducciones mediante jubilaciones incentivadas anticipadas y despidos.

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