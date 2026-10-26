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Resumen

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Goldman Sachs y Morgan Stanley figuran como los principales bancos coordinadores de la salida a bolsa de Anthropic, según el documento presentado ante la SEC. Foto: EFE.
Goldman Sachs y Morgan Stanley figuran como los principales bancos coordinadores de la salida a bolsa de Anthropic, según el documento presentado ante la SEC. Foto: EFE.
Por Agencia EFE

La empresa de inteligencia artificial (IA) estadounidense Anthropic, creadora del chatbot Claude, presentó este lunes su solicitud para salir a la Bolsa de Nueva York y cotizar en el índice tecnológico Nasdaq.

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