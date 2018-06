Deloitte: se duplicarán suscripciones en Apps para el 2020

Nelson Valero, socio de Deloitte para América Latina, explica a El Comercio cuáles son los principales hallazgos del último estudio de predicciones para el sector telecomunicaciones.

- En su último reporte, establecen varias tendencias globales de variaciones en el consumo de los móviles. ¿Qué es para usted lo más relevante?

Hay diversos temas muy interesantes, pero uno de los que me parecen relevante es que los cambios en los dispositivos móviles no van a ser tan perceptibles para los usuarios finales como lo han venido siendo hasta ahora. Los cambios serán en términos de estructura, la inteligencia aplicada a eficiencia energética o velocidad. Antes los cambios estaban en el tamaño de la pantalla o la calidad del video, cosas muy perceptibles. Ahora se mejorarán los procesadores, especializados para la inteligencia artificial. La "cajita" será muy similar a la del año anterior, hasta le sirve la funda, porque los cambios están dentro. El gran potencial será para los desarrolladores de aplicaciones.

- ¿Por donde estará la disrupción? ¿El nuevo impulso estará en torno a la IA (Inteligencia Artificial) o la realidad virtual?

El dispositivo por excelencia de usuario final es el Smartphone. Las Apps han estado enfocadas en satisfacer al usuario como tal. Lo que ocurrirá es que pasarán a enfocarse más al mundo empresarial. El teléfono inteligente ya no es tanto para comunicarnos en familia y amigos, sino que cada vez más procesos empresariales se usarán en los teléfonos y apalancarán desde promociones supervisadas en tiempo real como el conocimiento del usuario para ofrecerle algo muy específico de acuerdo a su perfil. Ya se usan, pero se va a intensificar. Se acortará la cadena de abastecimiento, por ejemplo. El gran cambio será su uso más intenso en las necesidades de las organizaciones. Y eso vendrá gracias a mejoras en las arquitecturas.

- ¿Veremos un mayor uso de la realidad virtual o de la realidad aumentada?

Cada vez se usará más la realidad aumentada, no tanto la realidad virtual. En un entorno cotidiano le ofrezco información que se sobrepone a esa realidad. Ubicaciones de tiendas de servicios, rutas para llegar a tal stand, o a tal restaurante que le gusta ese personaje en particular. Hablamos de geolocalización muy precisa, no metros sino centímetros. Saber en dónde está el sujeto permite ofrecerle justo lo que necesita. Hablamos de aplicar la IA a la realidad aumentada, sobreponer una capa de información a la realidad en la que me muevo. Hay entonces una disrupción muy importante.

Deloitte realizó un estudio que mide las tendencias en adopción de los smarpthone y sus aplicaciones a nivel global.

- ¿Se le saca hoy el debido potencial al smartphone en términos de productividad?

Ese es uno de los aspectos que abordamos nosotros: que hay gran potencial para usar estos dispositivos móviles para apalancar otro tipo de alternativas en el trabajo. En efecto lo más utilizado es para comunicaciones. Se está aumentando el uso corporativo, pero para acercarse al cliente y acortar la cadena de suministro aún hay un camino enorme por recorrer. Lo podríamos equiparar a la navaja suiza, pero digital. Nuestros padres las usaban. Teníamos para hacer 20 mil cosas. Ahora es igual con el teléfono. El potencial del aparato es inmenso. Estamos por ver muchos desarrollos. Lo que se viene tiene un potencial de servicios digitales. Somos un país con adopción temprana.

- Los fabricantes dicen que tenemos lo último casi al mismo tiempo que el resto del país

Seguramente es así. Los retardos para incorporar las novedades es cada vez más corto, el tema no es solo tener el dispositivo. Está el tema de la calidad de la infraestructura. Ahí surgen muchísimas potencialidades pendientes. A ver si el 4G nos permite sacar todo el provecho que queremos a los dispositivos. Acá muchos dispositivos no son inteligentes. Hay una brecha. Falta masificarlos. La penetración de Smartphone aumenta, pero falta.

Deloitte predice un mayor bloqueo de anuncios publicitarios al consumir contenido online

- Su estudio dice que habrá una penetración del 90% de smartphone para el 2023 y que hoy es 85%...

Cuando ves nuestra realidad es distinto. Falta camino por recorrer, por lo menos un 40% no usa equipos inteligentes. Y más al interior del país. Mucha gente tiene iphone 6 y está tranquilo. Pero nuestros países están lejos de conseguir sacarles provecho. Somos seguidores, se encuentran implementaciones, pero no tan rápido. La falta de infraestructura y la cobertura nos retrasa. ¿Cómo potencio el móvil sin la suficiente cobertura? El precio promedio es US$300 y se espera que sea US$350. Subirá. Porque la mayor capacidad del gps y de la memoria y del procesador inteligente permitirá sacarle mayor provecho, Pero eso no llegará con tanta fuerza acá y menos si suben los precios. Hay un grupo que sí adquiere el equipo. Pero muchos lo usan para cosas muy básicas, no le saca el potencial que tienen.

- El consumo de voz baja y mensajería crece. Acá antes, hace un año, por un plan de 10$ tenías 500 MB. hoy tienes 3 GB

La conectividad inalámbrica será un mercado interesante en nuestros países en el mediano plazo. Seré el principal o el primer acceso a Internet. De hecho se esperaría que ese tipo de usuario crezca a una tasa de 30% ó 50%. Eso veremos. Pero necesito más plan de datos. Porque solo usaré mi celular.

Estudio de Deloitte predice un alza en uso de aplicaciones pagas

- ¿Y crecerá el consumo de video?

Una de las predicciones es que habrá coexistencia de medios tradicionales. Lo que analizamos es que el 70% de ingresos son transmisiones en vivo. 500 mil millones vienen de eventos en vivo. Son crecimientos grandes. Radio misma va a seguir creciendo. Cine y conciertos y eventos deportivos, será una coexistencia entre eventos en vivo con trasmisión en streaming. Y eso vendrá acompañado con que cada vez serán más propensos a pagar suscripciones digitales.

- ¿En Latino América? Aquí la cultura del todo gratis es fuerte…

Es válido, pero la molestia de los avisos va a generar frustraciones de la gente. Los más jóvenes son los más propensos a pagar. La ansiedad de tener todo ya inmediatamente los mueve a buscar mejores servicios y pagar por ellos. No quieren las cosas dentro de diez segundos sino ya. Ese tipo de frustración va a llevar a preferir los pagos. En promedio los adultos tienen hoy dos suscripciones en línea. En dos años serán cuatro suscripciones. El doble. Aterrizará acá, sin duda.

- El gran reto será atraernos, dar una oferta de valor...

Y darles habilitadores gracias al despliegue de la infraestructura. Lo usarán solo en lima, si solo lima tiene 4g. Pare de contar fuera de la ciudad. Esa es la oferta de valor. Y por eso tengo que analizar quien se mueve solo en lima para ofrecerles a ellos esa oferta de valor. Esos usuarios cómo les llego, ofreciendo esa oferta de valor.Ofrecen como valor la calidad de la información. Antes 10% suscripción. En cuatro años será 50%. Cambio dramático.

- Esto hará que se incremente la brecha

Ahí entra el tema de la democratización de la tecnología. Primero asegurar cobertura. Eso ha sido una de las políticas que más preocupa en la región. La infraestructura. Vemos que hay inversiones en ello, cada vez más. Mantenemos o mejoramos la cobertura en el tiempo. La democratización de la tecnología será un alentador.

- ¿Y qué más?

Es un balance de diferentes temas. La infraestructura es un requisito. Hay una realidad: la falta de personas preparadas para usar esos nuevos medios. Que pasa si llegas a tener la infraestructura si no tienes las bases de conocimiento. Ahí hay una responsabilidad en el Estado. No se da de un día a otro. La infraestructura la pongo en dos años, pero las capacidades para sacarle provecho toma mas tiempo desarrollar.

Deloitte establece que se reducirá consumo en Tv y crecerá uso de redes

- ¿Y de cara a la empresa cual es la agenda?

Innovar. No es hacer lo mismo usando la tecnología. Es como repensar lo que hago para de una manera diferente sacar provecho a la gente que usa esos móviles. Hay startups que revolucionan todo. El banco es hoy una plataforma tecnológica. Su competidor es el innato digital. Es un reto grande aplicable a todo tipo de industrial.