PwC en EE.UU. ha anunciado una inversión de más de US$100 millones en un programa que incluye enseñar pensamiento crítico y buen juicio a más de 85.000 profesionales, además de financiar iniciativas universitarias. Sí, una de las consultoras más importantes del mundo está gastando una fortuna en enseñar a su gente a pensar. Me llamó la atención –y no por el monto–. Es que personalmente no estoy seguro de que el criterio se pueda enseñar en un salón de clases.

Durante décadas, las empresas tuvieron una escuela de formación profesional que nadie había diseñado como tal: el trabajo mismo. El abogado junior revisaba contratos interminables, el auditor buscaba números que no cuadraban y el analista preparaba informes que su jefe devolvía llenos de correcciones. Había trabajo repetitivo, horas perdidas y frustración. Pero también aprendizaje. Entre errores y algún jefe paciente, los juniors desarrollaban algo que ninguna universidad podía entregarles: criterio.

Llegó la inteligencia artificial y empezó a hacer buena parte de ese trabajo en minutos. Fantástico para la productividad. No tanto para el aprendizaje.

“El sentido común es el menos común de los sentidos”, decían. En el mundo empresarial lo comprobamos con frecuencia. Pero no aparece al cumplir cuarenta años ni viene incluido con el MBA. Se construye observando a otros, confrontando puntos de vista, decidiendo y viviendo las consecuencias hasta aprender a reconocer cuándo algo no tiene sentido. Incluso en un PowerPoint impecable. O cuando lo redactó una inteligencia artificial.

El junior hacía el análisis, el senior aportaba el criterio. Después de varios años, el junior se convertía en senior. Así funcionaba la escalera. Ahora le estamos quitando los primeros peldaños. Y la pirámide adelgaza: donde antes 10 juniors competían por un ascenso, pronto habrá dos. Menos gente aprendiendo y menos de dónde elegir.

Pedirle a un joven que pase ocho horas revisando lo que una IA analiza en ocho minutos parece absurdo. Pero quien elija esa ineficiencia a propósito, para formar a su gente, no está loco: está invirtiendo. La alternativa es encontrar otra forma de enseñar lo que antes se aprendía casi sin darse cuenta. Un certificado, por sí solo, difícilmente alcanza.

Quizá por eso PwC también financia iniciativas en universidades. La universidad conserva lo que la oficina está perdiendo: tiempo. Cuatro o cinco años con cada joven. Es una oportunidad para formar criterio y no solo acumular conocimiento. Siempre que se parezca menos a un salón de clases y más a un primer empleo. ChatGPT puede resolver un caso en segundos. Lo difícil es saber cuándo se equivoca.

Durante décadas, el criterio les salió gratis a las empresas: venía incluido en el primer empleo. Ya no. Les toca invertir en formarlo, llevar a la universidad lo que enseñaba ese primer empleo o confiar en que un diplomado haga el milagro.

Sigo sin saber si el sentido común se puede enseñar en un salón de clases. Sí sé que ya no viene solo. Y si la IA hace el trabajo de los juniors, ¿de dónde van a salir los seniors?