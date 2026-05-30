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Resumen

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Paul Thorndike, miembro de EsHoy, analiza el amor en tiempos de 'scroll'
Paul Thorndike, miembro de EsHoy, analiza el amor en tiempos de 'scroll'
Por Paul Thorndike

“Oye, ¿tu abuelo no tenía tele, no?”, decíamos en broma cuando alguien contaba que en su familia habían sido diez hermanos. Nos reíamos, porque sonaba a explicación absurda y perfecta a la vez. Resulta que la broma estaba más cerca de la verdad de lo que creíamos.

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OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.