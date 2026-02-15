Burbujando de ansiedad

En los últimos años hemos visto avances en salud que habrían parecido ciencia ficción y que, más que sorprender, invitan a imaginar hasta dónde puede llegar la ciencia cuando se le da tiempo. Investigadores lograron eliminar tumores de páncreas en la mayoría de ratones de prueba, manteniéndolos libres de enfermedad por más de 200 días. Al mismo tiempo, la ciencia empieza a descifrar los hilos invisibles que conectan la microbiota intestinal con el Alzheimer. No son promesas de laboratorio: son resultados.

