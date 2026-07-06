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Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Paul Thorndike, miembro de EsHoy, analiza el Excel y la máquina de vapor
Paul Thorndike, miembro de EsHoy, analiza el Excel y la máquina de vapor
Por Paul Thorndike

Durante años, muchos empezamos haciendo el Excel: la tarea tediosa donde, sin saberlo, aprendíamos el oficio. Hoy la inteligencia artificial empieza a hacerlo. No es la primera vez que una máquina vuelve prescindible una habilidad: antes fue por los brazos; ahora, por la cabeza.

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