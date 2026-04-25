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Resumen

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Paul Thorndike, CEO DE VML Perú y Miembro de EsHoy, analiza los hijos del algoritmos. (Foto: Freepik)
Paul Thorndike, CEO DE VML Perú y Miembro de EsHoy, analiza los hijos del algoritmos. (Foto: Freepik)
Por Paul Thorndike

En enero de 2026, el neurocientífico Jared Cooney Horvath declaró ante el Senado de EE.UU. algo inquietante: la Generación Z es la primera en la historia moderna en mostrar resultados cognitivos más bajos que sus padres. Habló de caídas medibles en atención, memoria, comprensión lectora, razonamiento y resolución de problemas. Si baja la capacidad cognitiva de una generación, también cae su capacidad para resolver problemas, innovar y liderar dentro de las empresas.

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OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.