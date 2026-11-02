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Resumen

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Inundaciones en Piura tras lluvias por el Fenómeno El Niño. (Foto: Tania Bautista)
Inundaciones en Piura tras lluvias por el Fenómeno El Niño. (Foto: Tania Bautista)
/ Tania Bautista
Por Alberto Goachet

Si la pandemia del COVID-19 del 2020 fue la primera vez que pasamos por una misma tragedia a nivel global, este 2026 sería la segunda con el fenómeno de El Niño. Aunque se podría decir que los peruanos ya hemos encarado varias veces al “Niño” esta vez tenemos en frente uno inmensamente más agresivo, a tal punto de ser calificado como el más importante de la era moderna. No es gratuito que se ha haya ganado la etiqueta de “Súper Niño”.

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