Con una tasa de crecimiento de 24,4% en marzo y 15,5% en el primer trimestre del año, las exportaciones peruanas mantienen el ritmo de crecimiento necesario para lograr el objetivo de duplicarse al 2021, informó el presidente de la Asociación de Exportadores (ADEX), Juan Varilias Velásquez.

“Necesitamos sostener en el tiempo la tasa del primer trimestre (15,5%), para que el sector siga aportando al crecimiento económico y a la generación de empleo. Si bien es innegable el aporte minero –el oro y el cobre explicaron el 64,5% del total de los despachos– es importante promover otros sectores intensivos en mano de obra”, señaló.

Entre enero y marzo, los envíos sumaron US$11.561 millones. Los tradicionales ascendieron a US$ 8.426 millones, creciendo 14,7% y los no tradicionales US$ 3.135 millones, alzándose en 17,6%, informó ADEX. En marzo, destacó la recuperación del ritmo de crecimiento de la minería (28,8%), de petróleo y gas natural (39,6%); mientras se observa un retroceso en el agro tradicional (-9%) y la pesca ( -0,4%).



El factor estacional afectó el agro tradicional por la temporada baja del café y de la pesca por los menores volúmenes de harina de pescado. Las cifras negativas en ambos sectores son temporales y se espera que no afecten el resultado a fin de año.

Los principales destinos de los envíos primarios fueron China (US$2.881 millones) y Estados Unidos (US$1.105 millones), que concentran en conjunto casi la mitad de estos despachos.

Completan el ranking Corea del Sur, India, Japón, Suiza, España, Brasil, Alemania, Canadá, entre otros

EXPORTACIONES NO TRADICIONALES

Respecto al primer trimestre de años anteriores, se observa un claro contraste en materia de exportaciones no tradicionales entre las caídas de -10,2% en el 2015 y -11% en 2016 y los crecimientos de 16,2% en el 2017 y de 17,6% este año, lo que demuestra una recuperación consistente.

Los envíos con valor agregado, de enero a marzo, sumaron US$3.135 millones. El sub sector más importante fue el agropecuario y agroindustrial, que alcanzó los US$ 1,350 millones (un alza de 21% en marzo y 25% en el primer trimestre).

Las uvas, los mangos, los espárragos, paltas, arándanos, plátanos y mango en conserva fueron los que más resaltaron.

La pesca para Consumo Humano Directo (CHD) logró ventas por US$322 millones, por los despachos de pota, colas de langostino, filetes congelados y carne de pescado picada.

MANUFACTURA

En el primer trimestre, destaca el crecimiento de la exportación manufacturera en general que está saliendo de una profunda contracción gracias a sus estrategias de diversificación de productos y mercados, señala ADEX.

El subsector químico (US$374 millones) fue el de mejor desempeño e incrementó sus envíos en 19,3% debido a sus principales partidas como el óxido de zinc, propileno, hidróxido de sodio, lacas colorantes, etileno y alcohol etílico.

Le siguió la siderometalurgia (US$333 millones), con un alza de 20% gracias al zinc sin alear, alambre de cobre refinado, barras de hierro o acero sin alear y plata en bruto aleada; las confecciones (US$224 millones), con un crecimiento de 7,1% en el acumulado; y la metalmecánica (US$145 millones) con 32,3%.

Los despachos de madera (US$27 millones) tuvieron una contracción de -3%. La partida más importante fue la madera perfilada longitudinalmente (US$5 millones), a pesar de tener una caída de 45,7%.

El principal destino de productos peruanos con valor agregado fue Estados Unidos (US$909 millones), le siguen Países Bajos (US$270 millones), Ecuador (US$179 millones), Colombia, Chile y España.

BALANZA

En el primer trimestre del año la balanza comercial fue positiva para Perú en US$ 1,273 millones 280 mil. Las exportaciones sumaron US$ 11 mil 560 millones y las importaciones US$ 10 mil 287 millones.