Diez candidatos al Congreso por Lima tienen investigaciones abiertas por presunta corrupción en distintas modalidades. La procuraduría anticorrupción reportó sus casos a solicitud de este Diario. De los 10, seis están en diligencias preliminares, etapa en la que la fiscalía realiza las primeras pesquisas.

Javier Altamirano, del PPC, enfrenta cuatro investigaciones por presunto enriquecimiento ilícito y otros delitos. Según el candidato, las denuncias fueron hechas por “actores políticos”. Agregó que en el caso de enriquecimiento ilícito no se evaluaron todos los documentos que presentó para justificar sus ingresos.

Rafael Santos, de Perú Patria Segura y exalcalde de Pueblo Libre, es investigado por presunto peculado. Afirmó que las denuncias en su contra son “miseria política”.

“Trabajo hace más de 30 años, me han demandado, pero todos mis ingresos están auditados”, dijo.

Antonio Mezarina, de APP y exalcalde Barranco, enfrenta tres investigaciones por presunto peculado y otros delitos. Su abogado Luis Tudela dijo que todas las acciones de su cliente “están dentro de los parámetros legales”.“Un alcalde que no tenga investigaciones abiertas no ha hecho nada”, dijo.

El abogado Luciano López explicó que las investigaciones continuarán así lleguen al Congreso y cuenten con inmunidad. Pero si les dictan orden de prisión, se necesitará la aprobación del Congreso para levantar la inmunidad de arresto.

Los excongresistas Juan Carlos Gonzales (Fuerza Popular), Nelly Cuadros (Solidaridad Nacional) y Heriberto Benítez (Podemos Perú) también están en la lista. Gonzales es investigado por presuntamente recibir un regalo de Yesenia Ponce cuando presidía la Comisión de Ética. Calificó el caso como “un tema político” y dijo que respeta el proceso.

Cuadros es investigada por presunto peculado de uso. La fiscalía indaga si utilizó un vehículo policial de manera indebida. Ella culpó al Ejecutivo por el caso. “Soy incómoda para los ministros de Educación […], intentan callarnos”, dijo.

Benítez es investigado por el Caso ‘La Centralita’. Dijo que le “parece ridículo ir a un juicio con estas características [de presunta falta de pruebas]”, pero que desea “llegar hasta el último”.

Saúl Barrera, de Somos Perú, es investigado por presunto peculado. “Siempre he colaborado porque me interesa que se esclarezca. […] Tengo más de 20 años en la gestión pública y nunca he sido sancionado”, dijo.

Teonila García, de Democracia Directa, también enfrenta una investigación por peculado. Indicó que brindó su declaración a la fiscalía y que las diligencias marchan a su favor tras ser acusada por presuntamente no poder ejercer como asesora del rectorado en la UNMSM.

Carlos Repetto, de UPP, es investigado por presunta asociación ilícita. Afirmó que lo quisieron estafar con la venta de un terreno y que ha presentado una “contradenuncia”.

Mariano Rosario, del Frente Amplio, es investigado por presunto cohecho pasivo, acusado de recibido dinero de manera ilegal cuando trabajó en el Ministerio de Vivienda. “Hay personas que quieren involucrarme […] Yo soy gestor público, no trabajaba en [el área de] presupuesto, sino en prevención de conflicto”, dijo.

Hojas de vida

Los candidatos no están obligados a reportar investigaciones en curso en sus declaraciones juradas de hoja de vida, sino sentencias. No tienen impedimento legal para postular.