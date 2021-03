Conforme a los criterios de Saber más

El Comercio decidió cancelar el segundo debate de candidatos presidenciales que se había anunciado para hoy. A este evento se había invitado a Rafael López Aliaga (Renovación Popular), Hernando de Soto, (Avanza País) y Julio Guzmán (Partido Morado).

López Aliaga rechazó la invitación. En las redes sociales difundió un comunicado quejándose por no haber sido invitado al primer debate en el que se incluyó a George Forsyth, Yonhy Lescano, Keiko Fujimori, Verónika Mendoza y Daniel Urresti. Este Diario explicó que la selección de estos candidatos se debió a un criterio: fueron los que aparecían en los primeros lugares de la última encuesta publicada de El Comercio-Ipsos.

De Soto confirmó su asistencia ayer miércoles 10 de marzo, e incluso rechazó otras invitaciones. A él le agradecemos la gentileza, y tendremos una entrevista para desarrollar sus propuestas en los temas que eran materia de debate.

El caso de Guzmán es diferente. Luego de asegurar su participación en este debate desde el lunes 8 de marzo y de hacer publicaciones en sus redes sociales sobre el tema, ayer por la mañana su equipo se comprometió a participar en otro evento a la misma hora, en el que les aseguraron que participarían López Aliaga y De Soto. Sus representantes aseguraron que tomaron esta decisión, pues no tenían certeza sobre la realización de nuestro debate, ya que los otros invitados no confirmaban.

Este Diario no recibió ningún aviso de que Guzmán iba a participar en esta otra cita, sino hasta ayer al mediodía, cuando se les comunicó que De Soto había aceptado asistir a nuestro encuentro. Tampoco se canceló su participación.

Dados estos eventos, no se reúnen las condiciones para realizar este anunciado debate de candidatos presidenciales.

A continuación se detalla una cronología de los hechos, para que los lectores tengan toda la información:

26 de febrero. Se realiza la invitación formal a participar a los cinco candidatos que aparecían en los primeros lugares de la última encuesta publicada de El Comercio-Ipsos. Ese mismo día se recibe la confirmación de cuatro de ellos, pues ya se había empezado a conversar informalmente con ellos desde el 18 de febrero, con reglas claras.

28 de febrero. El Comercio anuncia que se realizará el debate presidencial en su edición impresa y digital. En paralelo, La República publica la encuesta del IEP que por primera vez coloca a López Aliaga en el quinto lugar.

1 de marzo. Se inicia las conversaciones telefónicas con los equipos de Rafael López Aliaga, Julio Guzmán y Hernando de Soto para realizar un segundo debate de candidatos presidenciales el jueves 11 de marzo. Los dos primeros muestran predisposición a participar; el tercero fue más cauto.

4 de marzo. El Comercio envía la carta formal a los tres candidatos en la que precisaba que la fecha y hora de la cita sería el 11 de marzo a las 5 p.m.

8 de marzo. El equipo de Guzmán aceptó el compromiso, y así se publicó en una nota en la que se anunciaba la convocatoria a este segundo debate, con fecha y hora. En redes sociales, el candidato señala: “Sería una una verdadera pena que @HDeSotoPeru y @rlopezaliaga1 no acepten participar del debate presidencial organizado en @elcomercio. Quedan muy pocos días para que confirmen su asistencia. Recuerden que #ElPeruRequiereDebate”.

9 de marzo. La encuesta de Datum coloca a López Aliaga en un triple empate en el segundo lugar. El candidato emite un comunicado quejándose por no haber sido invitado al primer debate, y añade: “Ahora pretenden invitarme a otro debate con un candidato que no tiene mayor aceptación popular”. Guzmán responde: “Demasiado soberbio @rlopezaliaga1 demostrando una vez más que de católico no tiene nada. @elcomercio_peru ya explicó los criterios para las convocatorias a #DebatesEC. Deje de perder el tiempo en su campaña fascista e intolerante y debatamos este jueves”.

Hasta ese momento, Hernando de Soto no había confirmado al 100% su participación. Por la noche, este Diario se comunica con el equipo de Guzmán para consultarle si aceptarían que incluyamos a otros candidatos en el debate, pero no obtiene respuesta.

10 de marzo. Por la mañana, Guzmán publica un video en Twitter pidiéndole a López Aliaga que “no se corra” del debate. Poco antes del mediodía, el equipo de Guzmán se comunica con este Diario para hablar sobre los otros posibles invitados al debate programado.

En medio de la conversación, recibimos la llamada del equipo de prensa de Hernando de Soto para confirmar su participación. Al devolverle la llamada al equipo de Guzmán se nos informa que, ante la incertidumbre sobre la realización del debate, por la mañana, ellos aceptaron una invitación a otro evento en el que les aseguraron que participarían López Aliaga y De Soto.

Este Diario le hizo la consulta al equipo de De Soto, y ellos aseguraron que no participarían de ese evento, sino del nuestro. Por ello, se confirmó la participación del candidato de Avanza País.

El equipo de Guzmán nos planteó cambiar la hora o fecha de nuestro encuentro para que su candidato participe de ambos debates. Sin embargo, este Diario considera que hacer eso sería una falta de respeto al compromiso con los lectores, y al candidato De Soto, quien dejó de lado la invitación a ese encuentro.

El equipo de Guzmán ha decidido participar del otro evento en el que les aseguraron que debatirá con López Aliaga. Dejamos en claro aquí que, con esta decisión, dejan de lado un compromiso asumido con este Diario y sus lectores.