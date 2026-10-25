Horóscopo de hoy, domingo 25 de octubre del 2026. Lee las predicciones para tu signo del zodiaco. (Fuente: El Comercio)
Horóscopo de hoy, domingo 25 de octubre del 2026. Lee las predicciones para tu signo del zodiaco. (Fuente: El Comercio)
Por Redacción EC

Horóscopo de HOY, domingo 25 de octubre del 2026. Conoce lo que te deparan las estrellas en el amor, dinero y el trabajo, según los signos del zodiaco. Como ya es habitual, compartimos a continuación el de hoy para cada signo zodiacal: ARIES, TAURO, GÉMINIS, CÁNCER, LEO, VIRGO, LIBRA, ESCORPIO, SAGITARIO, CAPRICORNIO, ACUARIO, PISCIS.

ARIES (marzo 21-abril 20)

Amor: viejos y nuevos conflictos se resolverán y la calidez volverá a generar la armonía faltante. Salud: se relaja y descansa mejor. Sorpresa: deseo cumplido.

TAURO (abril 21-mayo 20)

Amor: ciertas actitudes mejorarán y alguien se acercará. Posible romance o reconciliación. Salud: administrará bien el esfuerzo. Sorpresa: viaje postergado.

GEMINIS (mayo 21-junio 21)

Amor: el manejo del dinero creará tensiones en la pareja, pero se resolverán si establece reglas. Salud: una dolencia se aliviará. Sorpresa: alguien será bienvenido.

CANCER (junio 22-julio 22)

Amor: comprenderá un error cometido por el otro y aceptará disculpas; la calidez se reforzará. Salud: una dieta sana ayudará. Sorpresa: cambio inesperado.

LEO (julio 23-agosto 22)

Amor: alguna actitud egoísta provocará discusiones en la pareja y la relación dejará de ser armoniosa. Salud: un control será oportuno. Sorpresa: momento conmovedor.

VIRGO (agosto 23-septiembre 22)

Amor: un asunto de la pareja le desvela pero al amanecer, se resolverá cuando menos lo espere. Salud: una molestia se disipará. Sorpresa: cruzará un límite.

LIBRA (septiembre 23-octubre 22)

Amor: la armonía se afectará si las discusiones ocupan el tiempo de la pareja; atención. Salud: el gimnasio renovará la energía. Sorpresa: lección aprendida.

ESCORPIO (octubre 23-noviembre 21)

Amor: tendrá el carácter para desactivar las habladurías y vivir el cálido romance. Salud: molestias por alergia se disipan. Sorpresa: visita inesperada.

SAGITARIO (noviembre 22-diciembre 21)

Amor: habrá un encuentro en el que alguien le impactará y será algo inolvidable. Salud: comenzará con otro deporte. Sorpresa: recuperará algo perdido.

CAPRICORNIO (diciembre 22-enero 20)

Amor: parecerá difícil pero logrará recomponer las cosas y la calidez se renovará. Salud: un dolor ya no molestará. Sorpresa: alguien será audaz.

ACUARIO (enero 21-febrero 19)

Amor: un malentendido alterará la fluidez en la pareja, pero al aclararlo la armonía volverá. Salud: un chequeo será oportuno. Sorpresa: un plan cambiará sobre la marcha.

PISCIS (febrero 20-marzo 20)

Amor: la solidez de la pareja será reforzada por iniciativas audaces y encuentros divertidos. Salud: sentirá una gran mejora. Sorpresa: elogio inesperado.

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