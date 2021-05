Conforme a los criterios de Saber más

Atacan a periodistas en Ayacucho

Un grupo de simpatizantes de Perú Libre agredió el miércoles a periodistas que cubrían las actividades del candidato presidencial Pedro Castillo en Ayacucho.

Los ataques se registraron luego de que Castillo afirmara que daría a conocer cuánto ganan los que conducen los programas de televisión y quién les paga, relató a El Comercio la reportera Stefanie Medina, de Canal N.

Las primeras agresiones ocurrieron en Huamanga, Ayacucho, donde Castillo realizó actividades proselitistas. “Allí dijo que tenía información sobre los sueldos que ganan los presentadores de televisión y que vería cuándo lo revelará. En ese momento, la gente nos empezó a insultar. Luego, en la última actividad que tuvo, el maestro de ceremonias empezó a decir: ‘Prensa mermelera’, [...] y nuevamente empezaron a insultarnos. Un señor me tiró una patada en la espalda, y a mi camarógrafo, Carlos Brown, lo agredieron con un palo”, contó Medina.

La reportera narró que tras las agresiones, periodistas de diversos medios de comunicación ingresaron a una camioneta de seguridad del Estado para ponerse a buen recaudo.

Medina difundió imágenes en su cuenta de Twitter, donde se ve a un grupo de simpatizantes de Perú Libre persiguiendo e insultando a periodistas.

“Estábamos periodistas de distintos medios. No sabíamos qué iba a pasar si nos alcanzaban”, contó.

El Instituto de Prensa y Sociedad (IPYS) rechazó las agresiones contra la prensa y alertó que se está atentando contra la libertad de información. Además, hizo un llamado a los candidatos para evitar azuzar a sus simpatizantes con discursos de odio contra los medios, “ya que perjudican directamente la labor informativa de los reporteros y periodistas dedicados a la cobertura electoral”.

Canal N exhortó a Pedro Castillo a que deje de azuzar a sus partidarios contra los periodistas que cubren su gira. Lejos de hacer un mea culpa, desde la cuenta oficial de Perú Libre se siguió atacando a dicho medio de comunicación.

Caso Bermejo

Dos días después de que se conocieran expresiones antidemocráticas de Guillermo Bermejo, virtual congresista de Perú Libre, Castillo se refirió al tema, esta vez de forma más amplia, pero sin mencionar al electo legislador.

“Si se han vertido algunas posiciones personales en contra de la democracia, eso obedece a ideologías propias que no las comparto. Y el pueblo no las comparte, porque nosotros somos democráticos”, dijo.

“Concerniente a lo que se ha vertido, estamos formando un tribunal de honor para ver si esta persona, por nuestro lado, que se le juzgue, y el que tiene delito, que se le cumpla, y se le sancione”, agregó. Cabe señalar que Bermejo no figura como afiliado al partido.

Continúa con las promesas de campaña

Por Alicia Rojas

La candidata Keiko Fujimori (Fuerza Popular) cumplió el miércoles actividades en Iquitos (Loreto), desde donde realizó algunos anuncios y reiteró algunas propuestas en materia económica y social.

Una de ellas fue la repartición directa del 40% del canon para la población, iniciativa que pondría en marcha en un eventual gobierno suyo y que había sido anunciada en el debate del 1 de mayo en Chota. “Hemos dado un anuncio importante, para que de manera inmediata puedan sentir beneficio directo. Hemos anunciado canon para el pueblo”, dijo Fujimori.

Asimismo, reiteró que investigarán, fiscalizarán y bajarán el Impuesto Selectivo al Consumo (ISC) a los combustibles. “Primero tenemos que investigar por qué el precio del combustible en el país es de los más altos en Latinoamérica”, indicó la candidata, y añadió que el exministro de Economía Luis Carranza, quien es parte de su equipo de técnicos, se está encargando de la investigación y análisis de esta situación.

En cuanto a las iniciativas sociales, Keiko Fujimori ha propuesto que el programa Pensión 65 –creado en el gobierno de Ollanta Humala– duplique el monto que entrega a los beneficiarios. “Primero, vamos a duplicar de 250 a 500 soles bimensuales el primer día; en segundo lugar, en estos momentos este programa tiene 500 mil beneficiarios y hay varias personas que han pedido ser beneficiarios. Cada año de mi gobierno vamos a aumentar 500 mil beneficiarios más”, anunció la candidata.

Cuestiona a Castillo

La candidata de Fuerza Popular también cuestionó que su contendor político, Pedro Castillo (Perú Libre), no haya deslindado de manera contundente del virtual congresista de su agrupación Guillermo Bermejo. Esta semana, Willax Televisión difundió un audio en el que se le escucha decir: “Si nosotros tomamos el poder, no lo vamos a dejar”.

“Castillo no ha hecho un deslinde de lo que se ha escuchado a través de un video de Bermejo. Castillo no hizo un deslinde tampoco de Vladimir Cerrón y por eso ha perdido a un miembro de su equipo técnico como se ha anunciado, el señor Kurt Burneo”, comentó Keiko Fujimori.

Consideró que Castillo no ha hecho ese deslinde porque “Bermejo es uno de los ideólogos de su partido, y porque Vladimir Cerrón es el presidente y quien maneja gran parte de esa bancada [de Perú Libre]”. Fujimori opinó que es lamentable que el candidato Castillo no haya rechazado las declaraciones de Bermejo. “Me pregunto, ¿Cerrón, dónde estás? ¿Te vas a seguir escondiendo el resto de la campaña? Creo que los peruanos merecen saber quién dirige, quién maneja ese partido y quién está a cargo de esa campaña. Sin duda, no es el señor Castillo”, concluyó.

