Este sábado 10 de octubre, El Comercio desarrollará un taller dirigido a más de 100 estudiantes de todo el Perú durante el CADE Escolar 2026. Los participantes pondrán en práctica sus conocimientos para elaborar proyectos que promuevan la toma de acción, el compromiso y el deber cívico.

El taller denominado “Redacción en Acción” se realizará en el colegio San Agustín. Los estudiantes se distribuirán en siete grupos de 18 integrantes, aproximadamente, y serán guiados por periodistas de El Comercio, quienes asumirán el rol de mentores. En total, participarán 30 periodistas del Diario.

Cabe resaltar que este es el segundo año consecutivo en que El Comercio desarrolla este taller como parte de la jornada del CADE Escolar.

Cada grupo deberá elaborar y entregar un video periodístico para redes sociales, en formato vertical y con una duración de entre un minuto y medio y dos minutos. Los trabajos abordarán la temática “Unidos por una sana convivencia escolar” y serán evaluados por un jurado del Diario, que elegirá al ganador.

El taller denominado “Redacción en Acción” se realizará en el colegio San Agustín. Foto: GEC.

Cada equipo presentará un solo video junto con su respectivo guion. El trabajo ganador será publicado en las redes sociales de El Comercio y tendrá una mención en las ediciones impresa y digital del Diario.

Previamente, los estudiantes participaron en talleres virtuales dirigidos por periodistas de El Comercio. La jornada de este sábado será la tercera y última sesión del programa, y se desarrollará de manera presencial.

Durante las sesiones anteriores, los participantes recibieron consejos de redacción y herramientas para elaborar una nota periodística. Luego, eligieron un tema y recibieron recomendaciones generales. Finalmente, cada grupo fue asesorado por un periodista en una sala independiente para identificar qué información debía recopilar de cara al taller presencial.

Sobre el CADE Escolar

El CADE Escolar se llevará a cabo en el colegio San Agustín y busca que los estudiantes, a través de ponencias y talleres, reconozcan sus capacidades y valores mediante el intercambio de ideas con distintos profesionales. Además, las charlas contribuirán a desarrollar su pensamiento crítico para desenvolverse de manera responsable en un entorno cada vez más digital.

Bajo el lema “Del ser al hacer”, la jornada se extenderá durante todo el día y estará dividida en cuatro bloques: “Ser para liderar”, “Liderar con propósito”, “Liderazgo en acción” y “Celebrar el liderazgo y reafirmar el compromiso”.