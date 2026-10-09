Este es el segundo año consecutivo en que El Comercio desarrolla este taller como parte de la jornada del CADE Escolar. Foto: GEC.
Este es el segundo año consecutivo en que El Comercio desarrolla este taller como parte de la jornada del CADE Escolar. Foto: GEC.
Por Redacción EC

Este sábado 10 de octubre, El Comercio desarrollará un taller dirigido a más de 100 estudiantes de todo el Perú durante el CADE Escolar 2026. Los participantes pondrán en práctica sus conocimientos para elaborar proyectos que promuevan la toma de acción, el compromiso y el deber cívico.

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