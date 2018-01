MML asegura que solo retirará 19 árboles por obras en Av. Aramburú

La Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) aseguró que reubicará solo 19 árboles durante los trabajos de ampliación de un tercer carril en la avenida Aramburú y no 50 como denunció el alcalde de San Isidro, Manuel Velarde.

"Talar árboles significa desaparecerlos. Las obras solo involucrarán 90 centímetros de la berma central por lo que solo se retirarán las paletas de publicidad ubicadas aquí. Solo 19 árboles serán ‘reubicados’", dijo Carlos Bringas, gerente de infraestructura de la Empresa Municipal de Peaje de Lima (Emape).

Bringas explicó que al aumentar un tercer carril en la vía, se incrementará la velocidad de transitabilidad, a través de sistemas de semaforización, mejoramiento de pavimentos y pasos peatonales.



Además aseguró que esta obra de infraestructura es necesaria y recordó que el Plan de Desarrollo Urbano de Lima establece desde 1966 que la avenida Aramburú debe tener tres carriles.



“Se busca agilizar la transitabilidad de peatones y conductores. Para ello se contempla la instalación de 69 semáforos inteligentes en la zona”, informó el gerente de Infraestructura de Emape.



–Expertos critican obra–

Lino de la Barrera, ex asesor del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), criticó que no se haya actualizado el Plan de Transporte Urbano para Lima.



"La comuna debe entender que no estamos en 1966 y que en el 2018 las necesidades de viaje y de movimiento sostenidos son absolutamente diferentes. Habría que preguntar por qué no tienen un plan actualizado que señale las obras necesarias y no nos terminen dando obras que son parches", dijo el experto en transporte.



De la Barrera además indicó que aumentar un tercer carril en la mencionada vía ocasionará que se generé cuellos de botellas en la avenida Arequipa.



Para el urbanista Angus Laurie, para justificar la ampliación de Aramburú, se hará necesaria la construcción de otras obras innecesarias como un viaducto para cruzar la Vía Expresa, un paso a desnivel en Arequipa, talar los árboles en Santa Cruz para crear dos carriles adicionales en cada sentido, y hacer un viaducto sobre el óvalo Gutiérrez.



"Con cada obra adicional, simplemente se mueve la congestión al próximo punto", aseguró Laurie.



El urbanista precisó que a diferencia de lo que asegura la MML, las ampliaciones de vías en zonas urbanas solamente van a generar más tráfico, más contaminación y la misma congestión de siempre.