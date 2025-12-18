Latam Perú: “Nuestro plan de inversiones de US$1.500 mlls. en 5 años está en reevaluación por la tarifa de conexión internacional”

Ante la aplicación de la Tarifa Única de Uso Aeroportuario (TUUA) de transferencia internacional o tarifa para conexiones internacionales en el aeropuerto Jorge Chávez, la aerolínea Latam, con alrededor de 60% del mercado, anunció la cancelación de seis rutas.

Ante esta decisión, este Diario conversó en exclusiva con Manuel Van Oordt, CEO de Latam Perú. El ejecutivo destaca que están reevaluando su plan de inversiones para los próximos cinco años, y explica cómo esta tarifa impacta en las decisiones de las aerolíneas de habilitar nuevas rutas. La cancelación de sus seis rutas implican tres aviones menos y una inversión de casi US$150 millones menos para Lima.

- Anunciaron la cancelación de seis rutas internacionales, las cuatro últimas que habían lanzado hace poco y estas dos nuevas que pensaban abrir el 2026, ¿qué motivó finalmente esta decisión? Hace unos días comentó que estaban evaluándolo.

Hay que dejar bien claro que Latam como aerolínea quiere desarrollar un gran hub en Lima. Queremos que Lima sea el hub más importante de Sudamérica. Hoy no lo es. Finalmente se terminó de construir el aeropuerto y tenemos todo el potencial para convertirnos en ese gran hub regional desde Lima.

En eso hemos venido tratando de trabajar desde hace varias semanas, varios meses, en un trabajo conjunto, tripartito entre el gobierno, la autoridad, el concesionario y las líneas aéreas. Y acá lamentablemente tenemos una diferencia conceptual. El concesionario tiene un contrato que le permite cobrar un peaje para los pasajeros que pasan por el aeropuerto de Lima y lo empezó a cobrar el día 7 de diciembre en la industria aérea. Y lo que venimos diciendo desde hace muchos meses, es que competimos muchísimo con otras aerolíneas por atraer el tráfico de los pasajeros.

Sabemos que en la industria aérea todos los costos adicionales espantan a los pasajeros. Tienes a dos aeropuertos muy cercanos en la región (Bogotá y Panamá) que no lo cobran, así que según nuestros cálculos habrá menos pasajeros que querrán pasar por Lima.

- ¿Por qué eligieron cancelar, en particular, las cuatro nuevas rutas (Orlando, Tucumán, Florianópolis, Curaçao) y las dos (Guatemala, Belo Horizonte) que pensaban abrir el 2026?

Porque son rutas que estamos lanzando recién y que dependen mucho del tráfico de conexión. No hay un gran mercado de peruanos que vayan a Tucumán ni de Tucumán que venga a Lima, sino que son pasajeros que van a usar Lima como punto de tránsito.

Entonces, con ese escenario de cobro de la TUUA de transferencia, tenemos que reevaluar todo nuestro plan de de inversiones en el Perú.

- ¿Esas rutas tienen, sobre todo, un mayor componente de pasajeros de conexión?, ¿más del 30% de pasajeros en conexión que es el promedio en el aeropuerto de Lima?

Así es, son rutas que para empezar cerca del 70% u 80% de los pasajeros vienen en conexión, pero eso es lo que facilita que podamos estar conectados con más ciudades. Cuando uno mira la conectividad en la región, el aeropuerto de Panamá conecta con 100 ciudades, el aeropuerto de Bogotá con 75 ciudades y el aeropuerto de Lima conecta con cerca de 40 ciudades. ¿Cómo crecen los aeropuertos para atraer o para poder llegar a más ciudades? Buscan a los pasajeros que van a conectar a través de esas ciudades. Eso permite que los peruanos nos beneficiemos porque tenemos más destinos hacia donde volar de manera directa y atraer a más turistas desde esos destinos.

- ¿Sin las conexiones esas rutas no son viables?

Para que se puedan viabilizar vuelos a ciudades como Florianópolis, Tucumán, Orlando, Guatemala o Belo Horizonte, tenemos que tener un mix de pasajeros que no van a venir a Lima, pero que van a usar esos vuelos para conectar a través de Lima y van a ir a otras ciudades. Pero con una tasa adicional por conectar, que no cobran en otros aeropuertos cercanos a Lima (también eficientes y más conectados), creemos que no va a ser factible que Lima pueda seguir creciendo a las tasas que esperábamos para ellas.

- Ha mencionado el enfoque en desarrollar Lima como un hub. En el caso de Latam, que tiene en Santiago a su hub principal, ¿es hoy Lima su segundo hub?, ¿se mantiene ese potencial?

Lima es un hub importantísimo no solamente para Latam, sino para la región, por su ubicación estratégica en el centro de Sudamérica. Lima está geográficamente muy bien situado para servir como punto de paso para pasajeros que empiezan sus viajes en Argentina, en Brasil, en Uruguay, en Paraguay, en Bolivia y en Chile. Pasan a través de Lima y después conectan para ir a otros lugares, e ir a Ecuador, a Colombia, a México, al Caribe, a Estados Unidos y a Norteamérica.

Lima tiene este potencial enorme; tiene, finalmente, la infraestructura, lo queremos potenciar –y de hecho tenemos– es un plan de inversiones desde Latam destinado para poder hacer crecer a Lima como hub.

- ¿En qué consiste ese plan de inversiones?

En Latam teníamos previsto en los próximos 5 años invertir cerca de US$1.500 millones en potenciar el hub de Lima, para incorporar más flota, cerca de 30 aviones adicionales, más gente, empleos, y poder desarrollar por lo menos 20 o 30 rutas adicionales desde Lima. Una conectividad enorme, y sería una pena, una oportunidad perdida para Lima, que no se pueda realmente potenciar [al Jorge Chávez] como un gran centro de conexiones.

- ¿Esa inversión ya no se hará o están evaluando el contexto para reducirla?

La primera decisión que hemos tomado es cancelar estas seis rutas. No tiene sentido iniciar estos seis proyectos con un escenario tan desfavorable para los pasajeros. No vemos viable desarrollar en el corto plazo estos nuevos seis proyectos o invertir en ellas si es que los pasajeros van a tener que afrontar una tasa por pasar por Lima.

Teníamos las inversiones y todo el plan listo, pero con este escenario desfavorable tenemos que reevaluarlo. Probablemente va a ser un crecimiento mucho menor o quizás una contracción y una menor cantidad de vuelos desde Lima.

- Para el próximo año, ¿cuántas rutas tenían previsto abrir? ¿Se vendrán otras cancelaciones de rutas en las próximas semanas y meses?

Claro, el plan del próximo año era completar estas seis rutas, estas cuatro que estábamos abriendo ahora en el mes de diciembre y las dos que teníamos previstas para el próximo año. Pero acuérdate también que los mismos aviones hacen tanto rutas internacionales como rutas nacionales.

También teníamos un plan de seguir creciendo y ampliando cobertura en los vuelos nacionales, y eso también va a tener que ser reevaluado, lamentablemente, porque al final no vamos a disponer de los aviones para combinar más rutas internacionales y más rutas nacionales. Invocamos a que el concesionario junto al Gobierno encuentren una solución que sea positiva para el país.

- ¿Cuál considera que podría ser esa solución?

Acá de lo que se trata es de cómo hacemos para desarrollar en conjunto, entre las aerolíneas, el concesionario y el gobierno, un gran centro de conexiones, un gran hub aéreo en Lima, y cómo potenciamos realmente el mercado aerocomercial y la conectividad en el Perú.

El contrato de concesión es entre el aeropuerto y el Estado, ellos son los que tienen que encontrar un mecanismo de solución que busque cómo hacer para que el Perú crezca en conectividad, y los peruanos podamos tener muchas más conexiones directas y atraigamos muchos más turistas al Perú. Se tiene que mirar de manera estratégica, solo se está mirando una parte.

- Entiendo que hubo algunas conversaciones previas a la aplicación de la TUUA de transferencia internacional. ¿Esta semana se mantuvieron las conversaciones con MTC? Desde LAP mencionaron que el tema ya estaba cerrado, ya que se estaba aplicando la tarifa que estaba en el contrato.

Creo que es lamentable que el tema esté cerrado, porque nuevamente esa es una visión de recaudación. Al final está cerrado porque probablemente el interés del concesionario era cobrar esa tasa. Pero el tema es más amplio, eso le hemos pedido mirar también al concesionario, a las autoridades, al MTC, al Gobierno.

El modelo que funciona en la región y que ha funcionado en Panamá, en Bogotá, es uno de atraer diversas aerolíneas y pasajeros para que transiten a través de estos aeropuertos y conecten desde un punto a otro a través de nuestro aeropuerto.

“En el caso de Latam, la cancelación de estas seis rutas tiene muchísimo que ver con el inicio del cobro de la TUUA de transferencia internacional, definitivamente fue un factor decisivo”.



- ¿Hay disposición para seguir dialogando?

Nosotros estamos super abiertos a seguir dialogando y yo creo que tenemos que seguir haciéndolo, encontrando un camino en el que el concesionario pueda obtener los ingresos que tenía previsto obtener, pero sin que el usuario deba pagar por conectar por Lima. Debemos ser competitivos.

Pero si hay el cobro de un peaje por usar el aeropuerto, entonces, obviamente, los pasajeros que tienen otras opciones van a elegir no usar el aeropuerto de Lima y eso va a hacer que las aerolíneas no veamos que haya un tráfico o una demanda que justifique crecer en inversiones o invertir más en vuelos por el aeropuerto de Lima.

- Durante las conversaciones, los gremios y las aerolíneas, plantearon algunas opciones sobre la mesa, pero la ampliación del tiempo de concesión fue descartada por LAP. ¿Hubo alguna propuesta que sí tuviera un punto de apertura?

Hemos visto que están desarrollando una propuesta de adenda para la TUUA para las conexiones nacionales. Yo creo que el mismo principio se debe aplicar para los vuelos internacionales. Y de la misma manera como están buscando y han encontrado una solución para las conexiones en vuelos nacionales, debería aplicarse para los vuelos internacionales. Hay que ver cómo potenciar el hub de Lima, no cómo se va apagando.

- ¿Cómo incidirá también en las planes de rutas nacionales?

Desde Latam teníamos el plan de invertir cerca de US$1.500 millones en los próximos 5 años en el Perú. Eso implica incorporar cerca de 30 aviones nuevos. Esos aviones lo que harían es atender y crecer en las rutas internacionales desde Lima, pero también son aviones para algunas rutas nacionales, es la misma tripulación y los mismos pilotos. Pero si es que no vamos a poder traer más, esos mismos aviones sirven para crecer en ambas cosas. Es una flota que se usa de manera complementaria. Si al final no se puede desarrollar el tráfico internacional a través de este hub en Lima, tampoco van a poder desarrollarse con la misma velocidad la conectividad nacional.

Y de manera específica, la decisión que se ha tomado implica que hay un impacto de disminución en el doméstico también.

- LAP indica que la decisión de cancelar o no una ruta responde a más factores como los operativos y comerciales, no solo es atribuible a la aplicación de la TUUA de transferencia, ¿cuánto pesa esta tarifa dentro de todos los factores?

Yo no puedo hablar por las otras aerolíneas, pero puedo decir que en el caso de Latam, la cancelación de estas seis rutas tiene muchísimo que ver con el inicio del cobro de la TUUA de transferencia. Definitivamente fue un factor decisivo.

Por eso esperamos también hasta ver que se materializara el cobro, porque creímos siempre que iban a poder encontrar una alternativa entre el concesionario y el gobierno para no cobrarla. En el caso de estas seis este rutas que se han cancelado y, en el caso de todo lo que estaba contando de la reevaluación del plan de inversiones, la TUUA internacional es fundamental y decisiva.

- ¿Cuál es el impacto que estiman que tendrá esta aplicación?

Si no se cobrara la TUUA de transferencia internacional tendríamos la oportunidad de estar creciendo a un ritmo de más o menos de 9% todos los años, y eso es lo que sustenta la inversión planeada de US$1.500 millones, con casi 30 aviones nuevos que te lleva a servir 20 o 30 ciudades adicionales en un horizonte de 5 años.

Con un escenario donde se cobra la TUUA de transferencia internacional, Lima no sería competitiva, por lo que ese crecimiento es muchísimo menor; y estás hablando ya de crecimientos muy chiquitos, de máximo 2% o 3%.

- Se tiene el cálculo de cuántos pasajeros compraron pasajes para las fechas posteriores al 29 de marzo (fecha en la que se ejecutará la cancelación de cuatro de sus rutas) o cuántos aviones se estaban destinando para esas rutas?

Para todas estas rutas están destinados cerca de tres aviones. Entonces, son tres aviones menos de una inversión de cerca de US$150 millones menos que se estarían invirtiendo en el Perú inmediatamente. Hemos querido darnos el tiempo suficiente para no perjudicar a los pasajeros. Acá lo que queremos es que los pasajeros tengan el menor impacto posible y puedan encontrar otras vías de conexión que no sean Lima a partir de ese momento.

Vamos a darle todas las facilidades a los pasajeros para que se reubiquen y acá de lo que se trata es de no perjudicarlos. Estas seis rutas representan más de 300.000 pasajeros en el año (entre pasajeros de conexión, de origen destino o que quieran venir a Perú).

- Ayer que anunciaron la cancelación de sus rutas, el MTC anunció la llegada de nuevas aerolíneas. De hecho, LAP comentó que mientras se cancelaban algunas rutas por parte de algunas aerolíneas, llegaban otras y que el anuncio de cancelaciones que luego no se concreten genera incertidumbre a la industria.

Vi la noticia de que el MTC anuncia nuevas aerolíneas, me parece fantástico, yo creo que eso es muy bueno para la conectividad y para todos. Pero yo creo que están confundiendo dos conceptos diferentes, algunas de las aerolíneas que el MTC ha anunciado que van a volar al Perú son aerolíneas que están volando desde sus ‘hub’, están llevando pasajeros, origen - destino, llevando pasajeros peruanos a otros lugares del exterior a través de sus hub o viceversa. Eso no reemplaza el desarrollo del que hablamos como hub de Lima y la oportunidad del Jorge Chávez de estar conectado con más ciudades de manera directa. Lima tiene el potencial de ser el hub más importante de la región.

Ojalá se concreten pronto y sean rutas más permanentes, me parece que algunas rutas anunciadas son estacionales. Y el anuncio que hicimos de la cancelación de la rutas, es un anuncio concreto. Crecer siendo un hub frente a no serlo es abismalmente distinto. El crecimiento como hub es exponencial y rápido.