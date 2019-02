Detectan fallas en tuberías cercanas a otras estaciones del metro

La rotura de una tubería matriz de desagüe debajo de la avenida Próceres de la Independencia, en San Juan de Lurigancho (SJL), dejó hace casi un mes 142 predios afectados por el aniego y a medio millón de habitantes sin agua potable por 20 días.



Pese a que el servicio se repuso el sábado pasado, esta crisis podría repetirse en el distrito más grande de Lima. Esto luego de que Sedapal identificara nuevas “deficiencias y fallas” en el colector (tubería) Canto Grande, reubicado en algunas zonas como parte de las obras de liberación de interferencias durante la construcción del tramo II de la línea 1 del metro de Lima y Callao.

El colector Canto Grande es una tubería de un metro y medio de diámetro de polietileno de alta densidad (HDPE). Esta fue precisamente la tubería que ocasionó el aniego el pasado 13 de enero, junto a la estación del metro Pirámide del Sol.

El Comercio tuvo acceso a la carta enviada ayer por Sedapal al director ejecutivo de la Autoridad Autónoma del Tren Eléctrico (AATE), Carlos Ugaz, en la que se solicita que “procedan a su cambio [de las tuberías], comunicándonos en un plazo de 3 días el cronograma de ejecución”.

En el documento, Sedapal informa que las fallas las detectó tras una evaluación con equipos de inspección televisiva a través de las tuberías. Los sectores con daños son los tramos del ducto que fueron reubicados por la empresa IVC Contratistas Generales S.A., cerca de las actuales estaciones Caja de Agua, Pirámide del Sol y Bayóvar.

IVC Contratistas S.A. fue la empresa elegida para reubicar las tuberías por el consorcio que construyó la línea 1 del metro, que estuvo integrado por Odebrecht y Graña y Montero.

Este Diario buscó la versión de la AATE, pero al cierre de la edición no obtuvo respuesta.

—Otra investigación—

La Contraloría General de la República (CGR) emitió ayer un informe en el cual asegura que también detectaron deformaciones en algunos tramos de los colectores primarios cercanos a las estaciones Bayóvar, Caja de Agua y Santa Rosa de la línea 1 del metro.

Sin embargo, a diferencia del informe de Sedapal, la CGR realizó su inspección el pasado viernes para verificar los colectores primarios reubicados en los tramos I (estaciones Bayóvar y Santa Rosa) y III (Caja de Agua) del metro de Lima.

El documento informa que se identificaron “deformaciones (deflexión) y desplazamiento lateral” en las tuberías de alcantarillado de concreto DN 600 mm, DN 775 mm y 1.050 mm, generados por cargas externas (peso del relleno, tránsito, operación del metro, entre otras).

Ante dicha situación, la contraloría recomendó evaluar el mantenimiento y/o rehabilitación de uno o más tramos de estos colectores, a fin de no poner en riesgo la integridad de la infraestructura y, por ende, la cobertura y continuidad del servicio de saneamiento (agua y desagüe) en San Juan de Lurigancho.

La comisión acreditada de la contraloría informó a este Diario que antes de emitir un pronunciamiento sobre la orientación del oficio presentado esperará un plazo de siete días para la respuesta de Sedapal.

—Expertos—

Néstor Huamán, ingeniero experto en pavimentación, precisó que el informe de la CGR valida su teoría de que “el sobrepeso de la estación Pirámide del Sol afectó la tubería de desagüe”. Precisó que esta situación se puede presentar en otras zonas.

Carlos Ormeño, especialista del Colegio de Ingenieros de Lima, indicó que el informe de la contraloría hace referencia a tuberías de concreto, un material que no puede “deformarse, sino romperse”.



Ante informe: Respuesta de las empresas

En un documento emitido por Graña y Montero a la AATE, al que tuvo acceso El Comercio, la empresa defendió los trabajos realizados en la tubería. “Si hubiera habido problemas de calidad o instalación, estos se hubieran presentado en las primeras semanas”, se lee.

Sobre el informe de la contraloría, la empresa dijo ayer a este Diario: “El Grupo Graña y Montero no puede emitir opinión sobre un informe que no ha leído y, por ende, no ha analizado”.

La respuesta de Odebrecht fue: “Hemos tomado conocimiento del informe a través de los medios de comunicación. Buscaremos conocer y entender el contenido del mismo antes de emitir algún pronunciamiento”.