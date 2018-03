El caso del buzo artesanal peruano Alejandro Ramos Martínez ha dado la vuelta al mundo. Medios de comunicación de diversos países informaron sobre el drama que él vive hace más cuatro años luego que, al emerger de manera abrupta desde las profundidades del mar a la superficie, el nitrógeno deformó y aumentó en casi 30 kilos su cuerpo.



En diálogo con “Cuarto Poder”, Ramos Martínez aseguró que médicos de Alemania están interesados en evaluar su caso y le plantearon que viaje a dicho país europeo.

“Esa descomprensión era letal. Yo no me explico cómo he vivido, cómo estoy vivo. Incluso, los doctores se sorprenden con lo que me ha pasado, si los anteriores han muerto. Estar con nitrógeno tanto tiempo y yo estoy vivo”, afirmó.

Alejandro Ramos Martínez remarcó que se sometió a sesiones de oxígeno en la cámara hiperbárica del Hospital de Pisco y que se le realizó una biopsia para diagnosticar otras enfermedades. Sin embargo, su condición no ha mejorado.

El buzo artesanal se sumergía de manera constante en las profundidades del mar para extraer mariscos. Sin embargo, hace más de cuatro años, al ascender abruptamente a la superficie su sangre produjo grandes cantidades de nitrógeno. Felizmente, eso no lo mató, como ocurre en todos los casos, sino que se le introdujo en el cuerpo.

El nitrógeno se alojó en especie de bolsas y se adhirieron firmemente a los músculos. Esto ha originado que el cuerpo de Ramos Martínez se deforme y aumente en 30 kilos su peso. Por su condición no puede trabajar y en cierto momento sufrió una crisis de depresión y pensó en suicidarse.

El buzo tiene fuerte dolores y camina con dificultad por una lesión a la cadera. Asegura que necesita con urgencia una prótesis. Cualquier persona que desee ayudar a Alejandro Ramos Martínez lo puede hacer a través de la cuenta 47038359152070 del Banco de Crédito del Perú (BCP)