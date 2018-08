Delincuencia en Lima: las promesas para frenar la inseguridad

Nueve de cada diez limeños tienen la percepción de que pueden ser víctima de un hecho delictivo en los próximos 12 meses, de acuerdo con el último reporte semestral sobre seguridad ciudadana del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI). Esta sensación de peligro se refleja en lo que sucede a diario en las calles de la capital. Solo en la última semana, se registraron un asesinato en un edificio de Miraflores, un asalto que dejó dos heridos de bala en Surquillo, una denuncia de violación en un taxi de aplicación en una urbanización de Surco y el robo de S/100 mil a un cambista luego de hacer un retiro en un banco de San Isidro.

Para solucionar esta situación, los candidatos a la Municipalidad de Lima han incluido diversas propuestas en sus planes de gobierno. Sin embargo, según los especialistas consultados por El Comercio, estos planteamientos serían deficientes debido a que no están dentro de las competencias de las comunas o no resuelven el problema de manera integral. En este informe, se analizan las propuestas de algunos de los 21 aspirantes al sillón metropolitano.

—Fuerza integrada —

En su plan, Renzo Reggiardo (Perú Patria Segura) propone integrar en un solo equipo metropolitano a todos los serenazgos de la capital. Wilson Hernández, docente e investigador especializado en seguridad ciudadana de la Universidad de Lima, indica que esta unificación escapa de la competencia de la municipalidad, ya que requeriría un proyecto de ley, que debe ser aprobado en el Congreso. Además, el especialista señala que los cuerpos de serenos no son homogéneos en todos los distritos, por lo que se corre el riesgo de afectar la calidad del servicio en zonas donde ya es eficiente.

Reggiardo también plantea implementar un centro de prevención de delitos menores que realice acciones conjuntas con la policía, la fiscalía y las Fuerzas Armadas. Según Hernández, una plataforma con estas características tiene más relación con las funciones del Ministerio del Interior (Mininter) que las de la alcaldía.

(Infografía: El Comercio)

Daniel Urresti (Podemos Perú) proyecta que los serenos, luego de una capacitación, se integren al grupo Terna de la Policía Nacional. Al respecto, Ricardo Valdés, ex viceministro de Seguridad Pública, advierte que podría ser riesgoso que los agentes municipales realicen labores encubiertas (vestidos de civil) debido a que sus funciones son otras. “Un sereno tiene un rol preventivo, no interviene o lucha directamente contra la criminalidad. Es positivo promover su formación, pero no es su tarea investigar o detener a sospechosos”, precisa.

—Componente educativo—

Ricardo Belmont (Perú Libertario) y Humberto Lay (Restauración Nacional) sugieren combatir la delincuencia desde el ámbito educativo. El primero lo haría con capacitaciones a docentes para que dicten charlas a jóvenes; el segundo solicitará la inclusión de cursos de valores en el currículo escolar. Valdés señala que estas propuestas tienen un impacto limitado debido a que ya existe una política educativa nacional que es dirigida por el Ejecutivo y no puede ser modificada por la municipalidad.

En tanto, Hernández aclara que las charlas a jóvenes no tienen mayor efecto si ellos provienen de entornos expuestos a la criminalidad. “Se tendrían que elaborar programas de intervención para los menores más vulnerables, pero deberían estar cargo de otras entidades debido a que las facultades de una municipalidad en el campo educativo son reducidas”, añade.

—Agenda pendiente—

Para atender la violencia hacia las mujeres, algunos candidatos han planteado crear casas de protección o realizar campañas de sensibilización contra el abuso. De acuerdo con Ivonne Macassi, coordinadora del Programa de Derechos Humanos del centro Flora Tristán, estas propuestas brindan una solución parcial y no están enmarcadas dentro de las políticas y mandatos de la Ley 30364, que busca prevenir, sancionar y erradicar la violencia de género.

“Hay un desconocimiento del rol de la municipalidad en este campo. La responsabilidad de la comuna es conducir las políticas y crear una plataforma de concertación en Lima Metropolitana para planificar y monitorear las estrategias en todos los distritos”, explica.

Macassi indica que los candidatos deberían proponer la elaboración de un plan local en contra de la violencia hacia las mujeres que permita llenar los vacíos que existen para atender este problema. Por ejemplo, dice la experta, aún está pendiente promulgar una ordenanza metropolitana para sancionar el acoso callejero.