La Junta de Gobierno de la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja (IFRC) informó ayer que decidió suspender a la Cruz Roja Peruana por supuestos malos manejos dentro de la institución.

En un comunicado, la IFRC, con sede en Suiza, indicó que una investigación de varios meses confirmó “diferentes instancias de abuso de poder por parte del presidente de la Cruz Roja Peruana [Luis Atilio Ruiz]”.

El Comité de Cumplimiento y Mediación había recomendado su remoción del cargo y un proceso de mediación, medidas que no fueron adoptadas. “La decisión conlleva asimismo la sanción del actual presidente de la Cruz Roja Peruana con la inelegibilidad para asumir cualquier cargo de gobierno en la federación internacional”, indicaron.

En respuesta a este Diario, Luis Atilio Ruiz negó las acusaciones asegurando que se trata de represalias a auditorías realizadas a los manejos de años anteriores. “Lamentamos la posición de la federación frente a una negligencia de parte de ellos. Los malos reportes no son de mi gestión, yo estoy tratando de sanearlo todo”. Asimismo, dijo que no le permitieron presentar su descargos con suficiente tiempo: “Me pidieron la renuncia temporal, pero nuestros estatutos no contemplan eso”.

Atilio Ruiz añadió que la suspensión por parte de la Federación no repercute en la operatividad y proyectos de la Cruz Roja Peruana. “Somos una sociedad basada en las leyes peruanas, no nacemos de la Federación sino del Comité Internacional de la Cruz Roja (ICRC), donde no tenemos ninguna denuncia”, finalizó.