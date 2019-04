Incendio en Mesa Redonda: "No hemos aprendido nada"

El incendio que se registra en una casona que funcionaría como almacén en la cuadra 7 de Jirón Cuzco, en Mesa Redonda, pudo evitarse. El decano del Colegio de Arquitectos del Perú, Arturo Yep, aseguró que, si se hubiera realizado un buen trabajo de fiscalización en las galerías comerciales de esta zona del Centro de Lima, se conocería el tipo de actividad comercial que realiza cada una de ellas y si cumplen con la licencia que se les ha otorgado.

"No hemos aprendido nada, habiendo pasado la experiencia en el mismo lugar en el 2001(en donde murieron casi 300 personas), todas las recomendaciones que se hicieron entonces pareciera que no se tomaron en cuenta. Es necesario que todas las edificaciones cumplan con planes de seguridad y que cuenten con licencias para cada zona de uso", advirtió el arquitecto.



El subgerente de Defensa Civil del municipio de Lima, Juan Guiribaldi, informó en Canal N que aún no se conoce si el área en donde se originó el incendio tiene la licencia correspondiente. "Tenemos información preliminar que una parte es uso de vivienda y otra que es comercio. Queremos verificar si tiene licencia", indicó.



La casona en donde se originó el incendio habría sido utilizada como almacén de productos de limpieza, librerías, piñatería, etc. Al respecto, el arquitecto Yep opinó que en estas casonas antiguas, edificadas con material de quincha y adobe, solo debe estar permitido el uso comercial más no de almacenamiento masivo de productos inflamables. "Se puede permitir almacenamiento pero en la escala de los locales comerciales pero no en grandes proporciones. La misma informalidad ha hecho que se ocupen estos locales y se dediquen exclusivamente al almacenamiento de mercadería y esto no está permitido", aseguró.



El decano del Colegio de Arquitectos del Perú señaló que es responsabilidad del municipio de Lima el verificar las intensidades y el índice de uso que tiene cada zona de Mesa Redonda.



"Una cosa es permitir el uso de actividad comercial y otra es cuatro pisos de actividades comerciales no puede tenerse el mismo nivel de intensidad. Las intensidades de uso es cuando se ponen límites de áreas máximas permitidas por metro cuadrado", precisó.



El experto pidió al municipio que declare en emergencia algunos sectores de Mesa Redonda y, en algunos casos, cancele las licencias para evaluarlas y se adecuen a las edificaciones.



"La fiscalización se debe intensificar y donde no se están cumpliendo las normas y están en situación extrema debería cancelarse la licencia", finalizó.