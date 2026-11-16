El Instituto Nacional de Oftalmología (INO) “Dr. Francisco Contreras Campos”, entidad adscrita al Ministerio de Salud (Minsa), lanzó la campaña denominada “Cataratón de la Esperanza”, con la que se prevé operar gratuitamente de cataratas a 700 adultos mayores.

La jornada inicia este martes 17 de noviembre y proyecta realizar hasta 2.700 atenciones oftalmológicas dirigidas a ciudadanos mayores de 50 años que presenten pérdida progresiva de la visión por opacidad del cristalino.

(Foto: Reuters)

Etapas y fechas

Primera etapa (Tamizajes): Del 17 al 27 de noviembre, los especialistas del INO realizarán tamizajes oftalmológicos y evaluaciones prequirúrgicas, con una capacidad prevista de 300 atenciones diarias, únicamente de lunes a viernes.

Del 17 al 27 de noviembre, los especialistas del INO realizarán tamizajes oftalmológicos y evaluaciones prequirúrgicas, con una capacidad prevista de 300 atenciones diarias, únicamente de lunes a viernes. Segunda etapa (Intervenciones): Del 5 al 9 de diciembre, se llevarán a cabo las cirugías con la meta de operar a 700 pacientes que cumplan con los criterios médicos establecidos.

La “Cataratón de la Esperanza” está dirigida a personas mayores de 50 años afiliadas al Seguro Integral de Salud (SIS), EsSalud y otros seguros de salud.

Las cirugías serán gratuitas para los pacientes afiliados al SIS que, luego de una evaluación especializada, sean considerados aptos para la intervención.

Los pacientes que cuenten con otros seguros de salud podrán acceder a una tarifa preferencial para las cirugías de cataratas.

¿Cómo participar?

Las evaluaciones se realizarán del 17 al 27 de noviembre, únicamente de lunes a viernes, en el Instituto Nacional de Oftalmología, ubicado en la avenida Tingo María 398, Cercado de Lima.

La recepción de pacientes será de 7:00 a. m. a 9:00 a. m. Los interesados deberán inscribirse previamente a través del siguiente link de inscripción.

Los participantes deberán presentar su DNI físico y acudir con un máximo de un acompañante. No será necesario asistir en ayunas. Asimismo, se solicita no acudir si presentan fiebre o síntomas de resfrío y respetar el horario establecido, evitando llegar antes de las 7:00 a. m.

Los pacientes que resulten aptos para una intervención podrán ser programados para las cirugías previstas del 5 al 9 de diciembre, como parte de esta campaña que busca mejorar la salud visual y la calidad de vida de la población.

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