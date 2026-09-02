INO inaugura y prueba tecnología única en el mundo para proteger la visión .
INO inaugura y prueba tecnología única en el mundo para proteger la visión .
Por Redacción EC

El Instituto Nacional de Oftalmología (INO) “Dr. Francisco Contreras Campos”, institución especializada del Ministerio de Salud (Minsa), inauguró junto con la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP) la plataforma Keralastic, un innovador tomógrafo de coherencia óptica con sistema de elastografía diseñado e implementado completamente en el Perú, cuya fase clínica se desarrolla actualmente en el INO.

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