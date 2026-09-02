El Instituto Nacional de Oftalmología (INO) “Dr. Francisco Contreras Campos”, institución especializada del Ministerio de Salud (Minsa), inauguró junto con la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP) la plataforma Keralastic, un innovador tomógrafo de coherencia óptica con sistema de elastografía diseñado e implementado completamente en el Perú, cuya fase clínica se desarrolla actualmente en el INO.

La investigación prevé evaluar en el INO a más de 400 personas, entre pacientes con queratocono, glaucoma, personas que serán sometidas a tratamientos corneales y voluntarios sanos. Actualmente, ya se realizan las primeras mediciones con voluntarios sanos y pacientes con queratocono, bajo un protocolo ético aprobado.

La innovación tiene relevancia internacional. Si bien existen laboratorios en Estados Unidos y España que exploran tecnologías similares, actualmente no existe en el mundo un equipo clínico con estas características realizando mediciones en seres humanos, según información del equipo de investigación.

INO lidera la fase clínica

Las áreas de Investigación e Innovación, Córnea y Glaucoma del INO participan en las evaluaciones y aportan su experiencia médica para determinar el potencial de esta tecnología en beneficio de los pacientes.

“Este sistema permite detectar a tiempo el queratocono incipiente y también el glaucoma normotensivo incipiente, enfermedades que pueden producir ceguera. Al INO llegan pacientes con baja visión e incluso pacientes ciegos por glaucoma o queratocono”, señaló el jefe institucional del INO, Félix Torres Cotrina.

El queratocono deforma progresivamente la córnea y, en casos avanzados, puede requerir un trasplante; mientras que el glaucoma puede provocar una pérdida irreversible de la visión. Torres Cotrina informó que más de 6,000 personas se encuentran a la espera de un trasplante de córnea, en su mayoría pacientes con queratocono.

Innovación hecha en el Perú

Keralastic fue diseñado e implementado completamente en nuestro país por el Grupo de Investigación de Biofotónica y Óptica Biomédica de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP), con la asesoría y acompañamiento de los especialistas del INO; y actualmente en esta última etapa tiene a su cargo la fase clínica mediante las evaluaciones en seres humanos.

De comprobarse su utilidad, esta tecnología podría contribuir a detectar estas enfermedades en etapas más tempranas. Además, frente a equipos clínicos de tomografía ocular que pueden costar entre US$100 mil y US$150 mil, los investigadores trabajan en una alternativa que permitiría adaptar esta tecnología a equipos existentes y reducir su costo de implementación hasta cuatro veces.

La participación del INO en esta investigación fortalece su trabajo en innovación y el desarrollo de nuevas tecnologías orientadas a proteger la salud visual de los pacientes.