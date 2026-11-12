Por: Diana Celi Luna Victoria

De su puño y letra, en el libro de visitas del santuario Nuestra Señora de la Paz, el entonces monseñor Robert Prevost, escribió el 21 de octubre del 2015: “Desde el primer día de mi presencia en esta hermosa tierra, antes como Administrador Apostólico, y ahora como obispo titular, he querido confiar mi ministerio y toda mi vida a la Santísima Virgen María, Nuestra Señora de la Paz.”

Nadie se imaginó que once años después, como León XIV, el pontífice volvería a esta ciudad y le entregaría la distinción de la Rosa de Oro a esta venerada imagen ante la cual en innumerables ocasiones acudió a rezar con recogimiento y fe, por tantas intenciones.

La Rosa de Oro es una distinción que se otorga a advocaciones marianas para subrayar su importancia espiritual y la historia de fe de generaciones de fieles. Representa la devoción, el amor filial y el reconocimiento del Papa a la Virgen María.

Mensaje del entonces obispo Robert Prevost en el Santuario Nuestra Señora de la Paz, Chiclayo, en 2015. (Foto: Diana Celi Luna Victoria)

“¡Ruega por nosotros Santa Madre de Dios! Por tu intercesión, que todos tus hijos en esta iglesia particular sepamos trabajar por la paz, que seamos unidos, que estemos al lado de los más pequeños del Reino de tu Hijo”, finaliza este entrañable manuscrito que cobra hoy especial relevancia con motivo de la presencia del papa este viernes 13.

Ese día el Santo Padre sostendrá por la tarde un encuentro con los obispos, sacerdotes, religiosos, religiosas, seminaristas, equipos sinodales y consejos pastorales de esta diócesis en el Santuario de Nuestra Señora de la Paz, recinto muy visitado por la feligresía chiclayana que tiene devoción y cariño a esa imagen.

Una imagen bendecida por Juan Pablo II

Monseñor Ignacio Orbegozo y Goycochea, segundo obispo de la diócesis de Chiclayo, tuvo inicialmente la idea de construir una ermita en el lugar, pero luego decidió que se hiciera un santuario para venerar a la Virgen María y fuera destino de las romerías organizadas por las parroquias.

Virgen María Nuestra Señora de la Paz. León XIV le ofrecerá la Rosa de Oro en su regreso a Chiclayo. (Foto: Diana Celi Luna Victoria)

Encargó la escultura a un artista de Lima y le puso la advocación de nuestra Señora de la Paz porque en esos años el Perú pasaba momentos difíciles por el terrorismo. La virgen de rostro dulce lleva al Niño entre sus brazos y este sostiene una paloma blanca, símbolo de la paz.

En 1985, durante su primer viaje al país, el papa Juan Pablo II la bendijo el 4 de febrero en Trujillo ante 25 mil chiclayanos. Monseñor Orbegozo le manifestó al Papa su deseo de construir un santuario y el pontífice le comentó dos veces que era digna de un monasterio. Dichas palabras se le quedaron grabadas y, finalmente, el proyecto liderado por el padre Hilarión contempló ambas edificaciones.

La imagen fue trasladada en procesión el 25 de mayo de 1991 desde la catedral de Chiclayo y pernoctó en la parroquia San Juan María Vianney. Al día siguiente ingresó al santuario, junto con las madres carmelitas que desde entonces viven allí. Miles de feligreses asistieron a la misa solemne.

Santuario Nuestra Señora de la Paz, en Chiclayo. (Foto: Diana Celi Luna Victoria)

El 15 de agosto de 1991 se realizó la bendición del santuario y monasterio en presencia del nuncio apostólico de Su Santidad en el Perú. Desde entonces se ha convertido en un foco de irradiación mariana: familias enteras y peregrinos de la zona norte acuden permanentemente a rezar y rendir homenaje a su querida Señora de la Paz.