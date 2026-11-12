En 2015, el entonces obispo Robert Prevost dejó un mensaje donde dejó constancia de su fe en la Virgen María. (Foto: Joel Alonzo/ @photo.gec /Diana Celi Luna Victoria-composición)
En 2015, el entonces obispo Robert Prevost dejó un mensaje donde dejó constancia de su fe en la Virgen María. (Foto: Joel Alonzo/ @photo.gec /Diana Celi Luna Victoria-composición)
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Por: Diana Celi Luna Victoria

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