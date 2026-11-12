Por Redacción EC

El papa León XIV recibió una camiseta de la selección peruana de manos del alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, durante una ceremonia protocolar realizada en la Plaza de Armas, en el marco de su visita a la capital. El encuentro también incluyó la entrega de las llaves de la ciudad y la firma del libro de oro de la Municipalidad de Lima.

Conforme a los criterios de

El Proyecto Confianza
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.

Merlín IA

  1. Soy Merlín, el agente de IA de El Comercio. Puedes preguntarme sobre el contenido del diario: noticias, columnas de opinión, economía, elecciones, deporte y más.
    ¿En qué te puedo ayudar hoy?