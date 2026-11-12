El papa León XIV recibió una camiseta de la selección peruana de manos del alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, durante una ceremonia protocolar realizada en la Plaza de Armas, en el marco de su visita a la capital. El encuentro también incluyó la entrega de las llaves de la ciudad y la firma del libro de oro de la Municipalidad de Lima.

Tras recibir los presentes, el pontífice compartió un momento de saludo con los familiares del burgomaestre. Asimismo, entregó un pequeño obsequio como gesto de cortesía durante la actividad.

La ceremonia estuvo acompañada por muestras de entusiasmo de los fieles congregados en los alrededores de la Plaza de Armas, quienes corearon el nombre del papa y expresaron su alegría por su presencia en Lima.

El alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, hizo entrega de las llaves de la ciudad al Santo Padre, quien llegó a la Plaza de Armas a bordo del papamóvil. Previamente, el pontífice realizó una parada para orar ante la imagen del Señor de los Milagros en la iglesia de Las Nazarenas.

Durante la ceremonia protocolar, León XIV también firmó el libro de oro de la Municipalidad de Lima, como parte de las actividades oficiales contempladas en su visita a la comuna limeña.