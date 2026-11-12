Papa León XIV inicia su segundo día en el Perú con misa privada dentro de la Nunciatura Apostólica. (Foto: Canal N)
Papa León XIV inicia su segundo día en el Perú con misa privada dentro de la Nunciatura Apostólica. (Foto: Canal N)
Por Redacción EC

El papa León XIV se encuentra en Perú para cumplir con una serie de actividades en diversas regiones. En su segundo día en el país, el Santo Padre inició su jornada con una celebración eucarística privada en la Nunciatura Apostólica de Jesús María.

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