El papa León XIV se encuentra en Perú para cumplir con una serie de actividades en diversas regiones. En su segundo día en el país, el Santo Padre inició su jornada con una celebración eucarística privada en la Nunciatura Apostólica de Jesús María.

En conversación con Canal N, el padre Rodolfo Silva reveló detalles sobre este encuentro religioso, que involucra la presencia del papa León XIV con un grupo de invitados de la Nunciatura.

“El papa ha empezado su jornada con una santa misa, con un grupo de invitados de la Nunciatura, donde celebra la eucaristía, ese encuentro con Cristo para realizar toda la agenda de hoy (12 de noviembre) que tiene programada”, señaló al citado medio.

Asimismo, el padre Silva resaltó la cercanía del papa León XIV con los peruanos y destacó que existe una posibilidad que deje de lado algunos detalles del protocolo para acercarse a la gente, compartir y dar la bendición.

“Dentro del protocolo es que pueda salir en el vehículo y dirigirse a la Plaza de Armas. Él, está en su casa como él ha dicho, va rompiendo un poco los protocolos. Él es muy cercano, una característica que siempre remarcó la gente de Chiclayo. Lo más probable es que pueda saludar y bendecir a las personas”, resaltó.

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“Creo que el papa se ha conmovido al ver ha tanta gente colmando las calles”, agregó, destacando que la agenda del papa León XIV continuará con un encuentro con los obispos del Perú en la Catedral de Lima. Luego, tendrá un encuentro en la Plaza Mayor.

Papa León XIV visitó la iglesia de Las Nazarenas

Durante su recorrido por las calles del Centro de Lima, el Sumo Pontífice se tomó unos minutos para visitar la iglesia de Las Nazarenas, donde descendió del papamóvil y estuvo frente a la imagen del Señor de los Milagros.

El papa León XIV visitó la iglesia de Las Nazarenas y estuvo frente a la imagen del Señor de los Milagros. (Foto: AN)

Como se recuerda, el papa León XIV llegó a Perú el pasado 11 de noviembre y fue recibido por miles de fieles. Se estima que cerca de tres millones de personas salieron a las calles de Lima para verlo.