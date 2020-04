Al mismo estilo de James Gunn, el director ganador del Oscar Bong Joon Ho se animó a recomendar sus películas favoritas para disfrutar durante este tiempo de aislamiento social. El recordado director de “Parasite” dejó en claro su “perspectiva sobre el universo cinematográfico es tan rica y diversa” que hay que tomar en consideración sus opciones.

“The 400 Blows” de Francois Truffaut, “The Ballad of Narayama” de Keisuke Kinoshita, “Being John Malkovich” de Spike Jonze y “A City of Sadness” de de Hou Hsiao-hsien son las primeras películas que Bong Joon Ho recomendó.

Sobre la primera, el director aseguró que se trata de “el debut cinematográfico más bello de la historia del cine”, pues el actor Jean-Pierre Léaud representa de la mejor manera los primeros años de la madurez y las crisis existenciales en aquella cinta.

“The Ballad of Narayama” es, por su parte, un drama japonés de 1958 que expone el lado más oscuro de la pobreza, siendo una película inevitablemente conmovedora. “Being John Malkovich” y “A City of Sadness” exploran la vanidad y la egolatría de un ser humano y los genocidios y crímenes del gobierno de Kuomintang en China, respectivamente.

“Cure“ de Kiyoshi Kurosawa, “Fanny y Alexander“ de Ingmar Bergman, “Fargo“ Joel y Ethan Coen, “The Great Escape“ de John Sturges y “The Housemaid“ de Kim Ki-young también forman parte de las películas favoritas de Bong Joon Ho.

La obra de Kiyoshi Kurosawa es una de las películas con mayor influencia en la carrera como director de Bong Joon Ho, mientras que “The Housemaid” fue una de sus grandes inspiraciones para crear “Parasite”, dada la similitud en la historia sobre la agresión invisible de una empleada doméstica a la familia para la que trabaja.

“Intentions Of Murder“ de Shohei Imamura, “Io Island“ de Kim Ki-young, “Life Is Sweet“ de Mike Leigh, “Lola Montes“ de Max Ophlus, “Mad Max: Fury Road“ de George Miller, “The Man Who Fell to Earth“ de Nicolas Roeg y “Midsommar“ de Ari Aster completan su lista.