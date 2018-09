Jon Hamm no descarta interpretar a Batman en reeplazo de Ben Affleck

Los problemas de Ben Affleck con el alcohol lo alejarían definitivamente de la película del héroe que prepara Matt Reeves; pero como a rey muerto, rey puesto, ya se rumorea quién podría reemplazarlo.

Si bien hasta el momento esta información no ha sido confirmada, son varios los actores que han sido señalados como los posibles reemplazos del ex esposo de Jennifer Garner, y otros se han ofrecido como voluntarios para hacerlo.

Tal es el caso del actor Jon Hamm, protagonista de la popular serie "Mad Men" en la que interpretó a Don Draper, quien aclaró que no le han ofrecido el papel, pero no se negaría a darle vida al Caballero de la Noche.

"He escuchado rumores sobre eso desde la primera temporada de 'Mad Men' (...) Literalmente, nunca he tenido una conversación con nadie al respecto (...) Nunca me han ofrecido nada", indicó Jon Hamm en el programa "In depth with Graham Bensinger".

Al ser consultado sobre si le gustaría interpretar al personaje de Batman dijo: "Depende… Del guión, de la historia" y agregó: "Soy un gran fan de los cómics, siempre lo he sido. He leído cómics desde que tenía nueve años o menos. Estoy bastante bien informado sobre muchos de ellos. Me gusta el género, y me gusta cuando se hace bien".

Y finalmente dijo lo que todos querían escuchar: "Probablemente encajaría en el traje. Tendría que entrenar mucho, algo que no me gusta. Pero, estoy seguro de que hay una versión interesante de ese tipo por ahí. Si quieren tocarme en el hombro y pedirme que lo haga, ¿por qué no?".