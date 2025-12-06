Horóscopo de hoy, sábado 6 de diciembre 2025: Lee las predicciones para tu signo del zodiaco (Fuente: El Comercio)
Horóscopo de hoy, sábado 6 de diciembre 2025: Lee las predicciones para tu signo del zodiaco (Fuente: El Comercio)
Redacción EC
Redacción EC

Horóscopo de HOY, sábado 6 de diciembre del 2025. Conoce lo que te deparan las estrellas en el amor, dinero y el trabajo, según los signos del zodiaco. Como ya es habitual, compartimos a continuación el de hoy para cada signo zodiacal: ARIES, TAURO, GÉMINIS, CÁNCER, LEO, VIRGO, LIBRA, ESCORPIO, SAGITARIO, CAPRICORNIO, ACUARIO, PISCIS.

ARIES (21 marzo a 20 abril)

Trabajo y negocios: surgirán proyectos que ampliarán el horizonte de su emprendimiento. Amor: descubrirá afinidades con cierta persona que embellece una nueva relación.

TAURO (21 abril a 20 mayo)

Trabajo y negocios: se moverá con soltura en una tarea en la que otros fallan y la recupera. Amor: preferirá la calma en la pareja antes que comenzar discusiones a cada momento.

GÉMINIS (21 mayo a 20 junio)

Trabajo y negocios: momento favorable para aplicar ideas audaces en un nuevo proyecto. Amor: surgirá inesperada atracción con la persona menos imaginada y habrá encuentro.

CÁNCER (21 junio a 20 julio)

Trabajo y negocios: cortará actividades que no benefician y las encauza al rumbo positivo. Amor: su energía amorosa descollará en la pareja y provocará momentos inolvidables.

LEO (21 julio a 20 agosto)

Trabajo y negocios: momento propicio para renovar negocios o empujar lo que está postergado. Amor: establecerá una relación con una persona que cree inaccesible; se avecina romance.

VIRGO (21 agosto a 20 septiembre)

Trabajo y negocios: ciertas críticas afectarán sus planes, pero con algunos cambios, ganará. Amor: mucha vida social podría afectar la atracción, pero un regalo será oportuno.

LIBRA (21 septiembre a 20 octubre)

Trabajo y negocios: su mente se destaca y surgen en el horizonte señales de prosperidad. Amor: se producirá el cambio interior necesario para la concreción del romance.

ESCORPIO (21 octubre a 20 noviembre)

Trabajo y negocios: vuelve un conflicto que cree resuelto pero estará bien preparado. Amor: su fuerte encanto se percibirá irresistible y alguien se lo hará saber.

SAGITARIO (21 noviembre a 20 diciembre)

Trabajo y negocios: una etapa de errores finaliza y le prepara para los éxitos. Amor: no servirá intelectualizar con aspectos de la relación o el romance será afectado.

CAPRICORNIO (21 diciembre a 20 enero)

Trabajo y negocios: se apoyará en colegas y evitará las acciones inconducentes. Amor: en la pareja podría haber momentos de angustia que acompañará con afecto.

ACUARIO (21 enero a 19 febrero)

Trabajo y negocios: aparecerá gente incómoda en el entorno, pero evitará los daños. Amor: una ex pareja se acercará con una rara propuesta que no querrá escucharla.

PISCIS (20 febrero a 20 marzo)

Trabajo y negocios: hará bien en resguardar el dinero y controlar los gastos si desea crecer. Amor: ciertos rasgos de conducta en alguien atractivo comenzarán a ser una molestia.

__________________________________________________________________

SI CUMPLE AÑOS HOY ES UNA PERSONA: CORRECTA, EDUCADA Y PROLIJA PERO CUANDO RÍE SURGE AQUEL NIÑO DIVERTIDO.

TAGS

VIDEO RECOMENDADO

Signos compatibles en el amor
Los signos más compatibles en el amor según el horóscopo

TE PUEDE INTERESAR

Contenido sugerido

Contenido GEC