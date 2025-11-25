“Stranger Things 5”, Parte 1: Hora de estreno confirmada

Escucha la noticia
Netflix estrena oficialmente la Parte 1 de “Stranger Things 5″, los primeros capítulos de la última temporada de la serie que nos muestra la guerra que se viene entre los protagonistas y la ciudad de Hawkins en contra de Vecna y el ‘Upside Down’. ¿A qué hora estará disponible? Aquí te lo contamos todo.
Hora de estreno de la Parte 1 de “Stranger Things 5″
La Parte 1 de “Stranger Things 5″ se estrena este miércoles 26 de noviembre a las siguientes horas en Latinoamérica y España:
- México: 7:00 p.m.
- Colombia: 8:00 p.m.
- Ecuador: 8:00 p.m.
- Venezuela: 9:00 p.m.
- Chile: 10:00 p.m.
- Argentina: 10:00 p.m.
- Perú: 8:00 p.m.
- Bolivia: 9:00 p.m.
- Paraguay: 10:00 p.m.
- Uruguay: 10:00 p.m.
- España: 3:00 a.m. (hora peninsular).
Dónde ver “Stranger Things 5″
- Vía Netflix
Los primeros capítulos de “Stranger Things 5″ se estrenan exclusivamente en Netflix. Todos los episodios tienen la exclusividad de la plataforma alrededor del mundo.
Cómo ver “Stranger Things 5″ en Netflix
- Suscríbete a Netflix: Si aún no tienes una cuenta, debes registrarte y elegir un plan de suscripción.
- Inicia Sesión: Accede a la aplicación o al sitio web de Netflix con tus credenciales.
- Busca la Serie: Utiliza la barra de búsqueda y escribe “Stranger Things”.
- Accede a la Temporada 5: Una vez que los episodios sean lanzados en la fecha de estreno, aparecerán en la página de la serie para que puedas reproducirlos.
Sinopsis de “Stranger Things 5″
“Stranger Things 5” retoma la historia poco después de los devastadores eventos del final de la cuarta temporada, cuando el portal entre Hawkins y el Upside Down terminó de fracturarse. La amenaza ya no está en las sombras ni en una dimensión paralela: ahora convive con todos.
La nueva temporada mostrará a los personajes lidiando con un escenario donde el terror ha dejado de ser un secreto y se ha convertido en una realidad innegable. Hawkins es un campo de batalla abierto, y la lucha contra Vecna alcanzará su punto más crítico. Esta vez no se trata solo de detenerlo, sino de comprender cómo la conexión entre él, el Upside Down y Eleven puede definir el destino del mundo entero.
Lista de personajes de “Stranger Things 5″
El Grupo Principal de Hawkins
- Once / Jane Hopper (Millie Bobby Brown)
- Mike Wheeler (Finn Wolfhard)
- Will Byers (Noah Schnapp)
- Dustin Henderson (Gaten Matarazzo)
- Lucas Sinclair (Caleb McLaughlin)
- Max Mayfield (Sadie Sink)
- Erica Sinclair (Priah Ferguson)
Los Adultos y Mayores
- Joyce Byers (Winona Ryder)
- Jim Hopper (David Harbour)
- Nancy Wheeler (Natalia Dyer)
- Jonathan Byers (Charlie Heaton)
- Steve Harrington (Joe Keery)
- Robin Buckley (Maya Hawke)
- Murray Bauman (Brett Gelman)
- Karen Wheeler (Cara Buono)
Antagonistas y Otros Personajes Recurrentes
- Henry Creel / Uno / Vecna (Jamie Campbell Bower)
- Tte. Coronel Jack Sullivan (Sherman Augustus)
- Vickie (Amybeth McNulty)
Nuevos Personajes Confirmados
- Dra. Kay (Linda Hamilton)
- Nell Fisher (como Holly Wheeler, con un papel más grande)
- Derek Turnbow (Jake Connelly)
- Tte. Akers (Alex Breaux)
Tráiler oficial de “Stranger Things 5″
Ficha técnica
- Título: “Stranger Things 5” — Parte 1
- Fecha de estreno: 26 de noviembre (Perú y Latinoamérica)
- Plataforma: Netflix
- Creadores: Matt y Ross Duffer (The Duffer Brothers)
- Género: Ciencia ficción, terror, aventura
- Reparto principal: Millie Bobby Brown, Finn Wolfhard, Gaten Matarazzo, Caleb McLaughlin, Noah Schnapp, Sadie Sink, Winona Ryder, David Harbour
- Formato: Temporada final dividida en tres partes
